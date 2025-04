Nejtěžší je jít s kůží na trh a odhalit se. Seznamování je nevytěžené téma, říká režisér Wehrenberg

Mise hledání lásky – nový dokumentární cyklus České televize, který pojednává o složitosti navazování vztahů. Nejtěžší je podle režiséra cyklu Jakuba Wehrenberga nalézt odvahu partnera aktivně hledat. „Myslíme si, že nejtěžší je otevřenost, že jdu s kůží na trh, že se odhalím, představím se. Pro někoho je nejtěžší netrpělivost, nebo trpělivost to neustále snášet. Pro někoho to je naopak velká zábava,“ popisuje režisér Wehrenberg pro Radiožurnál. Host Lucie Výborné Praha 0:16 15. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Režisér dokumentárního cyklu Mise hledání lásky České televize Jakub Wehrenberg | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

Dělali jste casting a já jsem si říkala, jestli to není stejně těžké jako se seznamovat. Protože když se seznamuji, tak samozřejmě ukazuji své dobré vlastnosti. Ale jak jako režisér poznám, že to je jenom část pravdy?

Je to, jak říkáš. Má to ale výhodu v tom, že casting na rozdíl od seznamování není na celý život. To znamená, že můžeš udělat chybu a někoho si vybrat špatně, což se nám taky stalo.

Hodně lidí říká, že se podobám Sheldonovi z Teorie Velkého třesku, takže jsme přistoupili na to, že uděláme předpremiéru na matfyzu. Vzali mě za svého a dokonce jsem byl jarníkován, vypráví režisér Jakub Wehrenberg

Jedna dáma třeba odpadla, protože si to rozmyslela, nebo jsme najednou zjišťovali po telefonech, že je to možná trošku jinak.

Bylo to spíš o tom, že jsme hodně riskovali a vytvořili jsme si nějakou dvacítku lidí, kteří s námi měli být těch X týdnů, a vybereme z toho ty nejlepší. A pak jsme zjistili, že až na jednu výjimku těch 19 lidí bylo tak zajímavých, že jsme z toho dokonce částečně odfiltrovali odborníky, které jsme tam taky původně měli, aby nám k tomu něco řekli.

Říkali jsme si, že ti lidé jsou daleko zajímavější než odborníci. Nic proti nim, ale dneska si můžu najít, jak se mám seznamovat, jaké nemám dělat chyby, jak se mám vyvarovat závadného chování nebo naopak – abych se nestal obětí nějakého predátora.

Proto jsme ty lidi použili víc a věnovali jim i víc času. A nakonec v pátém dílu, který bude teď ve čtvrtek, jsme dokonce většinu z nich sezvali po určité době a zeptali se: „Tak co, jak to dopadlo?“

Seznámil se tedy někdo?

Vzhledem k tomu, že pátý díl jde až teď ve čtvrtek, tak ještě budu chvilku fabulovat. Překvapivě ano. Ale úplně někdo jiný, než jsme chtěli.

Takže vaše maskérka.

Nechci říct, že to byla maskérka Míša, která je na Tinder senior, ale byl to prostě někdo z našeho týmu respondentů. Ale jsou spolu trošku jinak, než jsme si mysleli.

Dobře se to trefilo

Jaké máte ohlasy?

Asi jsem nebyl nikdy tak často v médiích – ať už s karavanem, nebo s hospodami. Dobře, s karavanem jsem byl u Honzy Rosáka, protože cestuje. S hospodami jsem byl u Míry Bosáka, protože máme rádi pivo. Ale tolik rozhovorů, co jsem dal kvůli seznamce, jsem asi ještě fakt nedal. Asi se to dobře trefilo.

Myslím, že to je, jak jsi říkal, od doby pazourkové – prostě věčné téma. A půjde to s námi až do konce.

To asi ano, ale určitě je to čím dál tím zajímavější, protože jsem to téma zdvihl už potom, co byl covid a co covidová segregace způsobila deprivaci. Lidi byli online, daleko od sebe, a nemohli se seznamovat.

Víme, jak to bylo na školách, a vím, jak tím trpěla určitě moje dcera, když nemohla být se spolužáky. Všichni seděli jenom před Teams, před takovými distančními věcmi. Takže myslím, že to tomu trošku pomohlo.

Viděla jsi zatím tři díly. Škoda, že jsi neviděla čtvrtý díl, kde je speed dating. Snažil jsem se z toho udělat malinko legraci.

Pardon, pro lidi, kteří nevědí, co je speed dating: je to takové místo, kam půjdu, sednu si ke stolečku a budou mi posílat jednotlivé partnery na rychlý pohovor...

Ano, po pěti minutách zvoneček a přesouváte se o stůl dál. A chtěl jsem jenom říct, že toto je pro někoho tak absurdní záležitost, že tady jsem si dovolil z toho udělat trošku legraci. To je taková opravdu velmi rychlá, klipovitá záležitost, protože za pět minut si s člověkem nic neřekneš. Lidi psali, že se strašně smáli.

A funguje speed dating?

Asi na někoho ano. Myslím, že určitě jedno až tři procenta se takto seznámí. Nejsem odborník, netuším. Určitě by to mohlo na někoho fungovat.

Ženy psaly, jakou mají strašnou depresi, nebo psaly, jak jsou rády, že jsou seznámené nebo že nikoho nehledají, protože si nedokážou představit, že by byly v takové nekomfortní situaci, kdy on má koláčový graf a dělá si poznámky…

Musím říct, že mě velmi zaujal. Tam je skutečně muž, který nevím, jestli se živí jako analytik, ale rozhodně analýzu používá. A ten to měl dokonale zpracované. Myslím, že mu to může opravdu pomoct, protože jestli si vyhledává tímto analytickým způsobem partnerku, tak ji nakonec asi bude mít.

Ano, nechci k tomu nic dodávat. Řekl jsem, že jsem si dovolil udělat nějakou legraci, protože to téma mi přišlo docela zábavné – myslím tím speed dating nebo zrovna tuto formu seznamování.

Proto se ale zdržuji komentářů o těch lidech, které jsme natočili, protože chraň bůh, že bych někoho chtěl zesměšnit nebo na někoho ukázat.

Zkrátka dokumentujeme situaci, jaká je. A pakliže to někdo dělá tímto způsobem a někdo jiným, tak my jsme jenom pozorovatelé a snažíme se to tak předat lidem.

A věř mi, že z těch lidí se dalo udělat udělat opravdu něco horšího, protože střižna je mocná. A to nejenom tím, že bych tam dal něco nefér – třeba dvě věci za sebe, které způsobí legraci nebo jiný pohled na věc. Ale i těm samotným lidem jsem, věřím, pomohl, že jsem z toho vyndal věci, které nebyly úplně fajnové.

Vím, že se ptám na otázky, u kterých je velmi těžké zobecňovat. Ale co je nejtěžšího na hledání lásky?

Myslíme si, že to je ta otevřenost, že jdu s kůží na trh, že se prostě odhalím, představím se. Pro někoho je nejtěžší netrpělivost, nebo naopak mít trpělivost to neustále snášet. Pro někoho to je naopak velká zábava to hledat.

Člověk, kterého jsme tam měli, Martin, ten to bere jako zábavu. Má i seznamovací profil, který je pod jiným jménem. Ale není to ve zlém, není to fake profil. A ten zaujal hodně lidí, kteří mu psali.

Tím, jak netlačil na pilu, byl pro lidi zajímavější. A má určitě i velkou sociální inteligenci. Takže každý hledá něco jiného a každý na to jde jinak. A to je na tom vlastně krásné.

Jak Jakuba Wehrenberga přijali „matfyzáci“? Co chystá s Alešem Hámou? A může přeskočit jiskra i v online prostoru? Poslechněte si celý rozhovor v audiu v úvodu článku.