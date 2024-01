Nejvíc nominací na Oscara posbírali Oppenheimer a Chudáčci. Český zástupce v soutěži chybí

96. CENY AKADEMIE

Nejlepší film

American Fiction

Anatomie pádu

Barbie

Chudáčci

Maestro

Minulé životy

Oppenheimer

Zabijáci rozkvetlého měsíce

Zimní prázdniny

Zóna zájmu

Nejlepší režie

Yorgos Lanthimos (Chudáčci)

Jonathan Glazer (Zóna zájmu)

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Martin Scorsese (Zabijáci rozkvetlého měsíce)

Justine Triet (Anatomie pádu)

Nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli

Annette Bening (Nyad)

Lily Gladstone (Zabijáci rozkvetlého měsíce)

Sandra Hüller (Anatomie pádu)

Carey Mulligan (Maestro)

Emma Stone (Chudáčci)

Nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli

Bradley Cooper (Maestro)

Colman Domingo (Rustin)

Paul Giamatti (Zimní prázdniny)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Jeffrey Wright (American Fiction)

Emily Blunt (Oppenheimer)

Danielle Brooks (Purpurová barva)

America Ferrera (Barbie)

Jodie Foster (Nyad)

Da’Vine Joy Randolph (Zimní prázdniny)

Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli

Sterling K. Brown (American Fiction)

Robert De Niro (Zabijáci rozkvetlého měsíce)

Robert Downey Jr (Oppenheimer)

Ryan Gosling (Barbie)

Mark Ruffalo (Chudáčci)

Nejlepší původní scénář

Bradley Cooper a Josh Singer (Maestro)

Jonathan Glazer (Zóna zájmu)

David Hemingson (Zimní prázdniny)

Celine Song (Minulé životy)

Justine Triet a Arthur Harari (Anatomie pádu)

Nejlepší adaptovaný scénář

Cord Jefferson (American Fiction)

Greta Gerwig a Noah Baumbach (Barbie)

Tony McNamara (Chudáčci)

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Eric Roth a Martin Scorsese (Zabijáci rozkvetlého měsíce)

Nejlepší kamera

Edward Lachman (Hrabě)

Rodrigo Prieto (Zabijáci rozkvetlého měsíce)

Matthew Libatique (Maestro)

Hoyte van Hoytema (Oppenheimer)

Robbie Ryan (Chudáčci)

Nejlepší celovečerní animovaný film

Chlapec a volavka

Mezi živly

Nimona

Pes a jeho kamarád Robot

Spider-Man: Napříč paralelními světy

Nejlepší krátký animovaný film

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

WAR IS OVER! Inspired by the Music of John & Yoko

Nejlepší mezinárodní film

Io Capitano (Itálie)

Perfect Days (Japonsko)

Sněžné bratrstvo (Španělsko)

Das Lehrerzimmer (Německo)

Zóna zájmu (Velká Británie)

Nejlepší krátký hraný film

The After

Invincible

Knight of Fortunek

Red, White and Blue

Podivuhodný příběh Henryho Sugara

Nejlepší celovečerní dokumentární film

20 Days in Mariupol

Bobi Wine: Prezident ugandského lidu

Čtyři dcery

To Kill a Tiger

Věčná paměť

Nejlepší krátký dokument

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Nǎi Nai & Wài Pó

Nejlepší střih

Laurent Sénéchal (Anatomie pádu)

Kevin Tent (Zimní prázdniny)

Thelma Schoonmaker (Zabijáci rozkvetlého měsíce)

Jennifer Lame (Oppenheimer)

Yorgos Mavropsaridis (Chudáčci)

Nejlepší hudba

Laura Karpman (American Fiction)

John Williams (Indiana Jones a nástroj osudu)

Robbie Robertson (Zabijáci rozkvetlého měsíce)

Ludwig Göransson (Oppenheimer)

Jerskin Fendrix (Chudáčci)

Nejlepší zvuk

Ian Voigt, Erik Aadahl, Ethan Van der Ryn, Tom Ozanich a Dean Zupancic (Stvořitel)

Steven A. Morrow, Richard King, Jason Ruder, Tom Ozanich a Dean Zupancic (Maestro)

Chris Munro, James H. Mather, Chris Burdon a Mark Taylor (Mission: Impossible Odplata - První část)

Willie Burton, Richard King, Gary A. Rizzo a Kevin O'Connell (Oppenheimer)

Tarn Willers a Johnnie Burn (Zóna zájmu)

Nejlepší originální píseň

The Fire Inside (Flamin' Hot)

I'm Just Ken (Barbie)

It Never Went Away (Americká symfonie)

Wahzhazhe (A Song For My People) (Zabijáci rozkvetlého měsíce)

What Was I Made For? (Barbie)

Nejlepší masky a vlasový styling

Karen Hartley Thomas, Suzi Battersby a Ashra Kelly-Blue (Golda)

Kazu Hiro, Kay Georgiou a Lori McCoy-Bell (Maestro)

Luisa Abel (Oppenheimer)

Nadia Stacey, Mark Coulier a Josh Weston (Chudáčci)

Ana López-Puigcerver, David Martí a Montse Ribé (Sněžné bratrstvo)

Nejlepší návrh kostýmů

Jacqueline Durran (Barbie)

Jacqueline West (Zabijáci rozkvetlého měsíce)

Janty Yates a Dave Crossman (Napoleon)

Ellen Mirojnick (Oppenheimer)

Holly Waddington (Chudáčci)

Nejlepší výprava

Sarah Greenwood a Katie Spencer (Barbie)

Jack Fisk a Adam Willis (Zabijáci rozkvetlého měsíce)

Arthur Max a Elli Griff (Napoleon)

Ruth De Jong a Claire Kaufman (Oppenheimer)

James Price, Shona Heath a Zsuzsa Mihalek (Chudáčci)

Nejlepší vizuální efekty

Jay Cooper, Ian Comley, Andrew Roberts a Neil Corbould (Stvořitel)

Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi a Tatsuji Nojima (Godzilla Minus One)

Stephane Ceretti, Alexis Wajsbrot, Guy Williams a Theo Bialek (Strážci Galaxie: Volume 3)

Alex Wuttke, Simone Coco, Jeff Sutherland a Neil Corbould (Mission: Impossible Odplata - První část)

Charley Henley, Luc-Ewen Martin-Fenouillet, Simone Coco a Neil Corbould (Napoleon)