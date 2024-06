Nemám ve filmu Vlny hlavní roli. Tu má příběh skutečných redaktorů, věří herec Vodochodský

Ve filmu Vlny od režiséra Jiřího Mádla hraje Vojtěch Vodochodský fiktivního novináře Československého rozhlasu, zbytek událostí a osob ve snímku jsou ale inspirovány skutečností. „Ani bych neříkal, že tam mám hlavní roli. Protože to hlavní je příběh – příběh skutečných redaktorů,“ říká Vodochodský v pořadu Blízká setkání na Dvojce. blízká setkání Praha 13:09 10. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojtěch Vodochodský | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

Dobové drama Vlny, které bude mít premiéru v polovině srpna, se odehrává v období pražského jara, tedy osudného roku 1968, kdy Československo začala okupovat vojska Varšavské smlouvy.

Snímek pracuje se skutečnými událostmi a atmosférou rozhlasového týmu, jehož redaktoři byli odhodláni přinášet nezávislé zprávy za každou cenu. Právě tam se ocitá fiktivní rozhlasový technik, kterého hraje Vojtěch Vodochodský.

„Je to moc povedený film o Československém rozhlasu v letech 1967 a 1968. Ani bych neříkal, že tam mám hlavní roli. Protože to hlavní je příběh – příběh skutečných redaktorů,“ říká Vodochodský v pořadu Blízká setkání na Dvojce.

„Film ukazuje i relevanci Československého rozhlasu,“ pokračuje herec. „Už jsem měl možnost Vlny vidět a je to špionážní thriller plný napětí a zvratů. Ukazuje to nejen stinnou stránku 60. let, ale taky krásu té doby a turbulentnost.“

K roli smyšleného technika se dostal přes casting, poté se mu ale dlouhé měsíce nikdo neozval, popisuje Vodochodský.

„Hodil jsem to tenkrát za hlavu s tím, že z toho nic nebude. Pak jsem jednou seděl v parku a kolem šel náhodou Jirka Mádl. Pozval mě do druhého kola. Byla to náhoda. To je nějaký vesmír. A hlavně v herectví, kde tyto drobné nuance hrají neuvěřitelnou roli,“ věří Vodochodský.

Film Vlny byl pro něj fyzicky nejnáročnějším filmem v jeho dosavadní kariéře.

„Měl jsem tam zdaleka nejvíc natáčecích dnů, co jsem kdy měl. A každý den jsem do toho chtěl dát 200 procent, protože mi na tom hodně záleželo. Takže to mnohdy bylo vyčerpávající. Ale v tom dobrém slova smyslu,“ říká herec a dodává:

„Kvůli natáčení jsem chodil plavat, abych se naučil kraul a aby to vypadalo důstojně. Ale na konci filmu je to nakonec jen minimálně, tak ten můj kraul asi nebyl tak hezký,“ dodává.