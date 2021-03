‚Nekolegiální chování.‘ Německá RTL uvedla vlastní verzi filmu V síti, čeští tvůrci chystají právní kroky

Tvůrci českého dokumentu V síti chystají právní kroky proti německé televizní stanici RTL, která odvysílala vlastní verzi oceňovaného snímku. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdil režisér Vít Klusák. Podle něj RTL v lednu oslovila české filmaře se zájmem o koupi dokumentu. Německá stanice však po obdržení kopie komunikaci přerušila. Zájem o český dokument mají ale i jiní němečtí producenti, kteří plánují film V síti uvést v tamních kinech. Praha 12:51 9. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Němečtí producenti podle Víta Klusáka plánují dokument V síti uvést i v německých kinech | Foto: Milan Jaroš | Zdroj: Aerofilms

„Děti tráví spoustu času online. Televizní experiment ukazuje, jak moc jsou sexuálně obtěžované,“ napsal o německém snímku, který v pondělí večer odvysílala německá stanice RTL, server Brigitte.de. Stejně jako u českého dokumentu vystupovali ve filmu dospělí herci vydávající se za dvanáctileté děti, producenti podobným způsobem použili kulisy dětského pokoje a přímo ve studiu sledoval štáb komunikaci aktérů.

Všimnul si toho i režisér oceňovaného českého dokumentu V síti Vít Klusák. „Právě jsme zjistili, že nám německá televize RTL ukradla V síti. Schválně, kolik společných rysů odhalíte,“ napsal na facebook.

Jak řekl Klusák serveru iROZHLAS.cz, tvůrci českého dokumentu chystají proti RTL právní kroky. Sami byli totiž osloveni německými producenty, kteří chtěli snímek i jeho formát dostat za české hranice, a to nejen na německý trh.

„Byli jsme osloveni jednou německou distribuční společností, která chce originální film V síti uvést do kin. Je k tomu všechno nachystáno, kvůli pandemii to ale bylo zastaveno. Dokonce byl film i předabován do němčiny, abychom přilákali mladší publikum. Byli jsme osloveni i německou produkcí stát se světovým prodejcem formátu filmu. Chtěli nás zastupovat nejen pro německý trh, ale pro celý svět. Jsou z toho nešťastní. Originální formát tím totiž ztrácí na hodnotě,“ vysvětlil Klusák.

Režisér uvedl, že na začátku roku je kontaktovala i stanice RTL. „Produkcí RTL jsme byli 19. ledna osloveni, ať jim poskytneme kopii filmu, protože zvažují ho pro svou obrazovku koupit. Máme k tomu veškerou mailovou komunikaci. Poskytli jsme jim screener, tedy kopii filmu, a pak už nereagovali. Následně si to rozmysleli a uvedli svoji verzi. Jejich jednání nám přijde nekolegiální,“ líčí Klusák.

Vyjádření k celé záležitosti podle režiséra chystá jak Česká televize, která český dokument koprodukovala, tak i Státní fond kinematografie.

Klusák zároveň podotýká, že má radost z popularity filmu a šíření jeho poselství. Nechce však, aby byl formát filmu zneužíván a jeho kvalita tak poklesla. „Ve chvíli, kdy nám to kazí možnost se na tom podílet a mít nad další produkcí dramaturgický dohled, je to něco, co nám snižuje možnost výdělku, který můžeme promítnout do dalších projektů a pohlídat si úroveň kvality a vkusu formátu,“ řekl Klusák. „Diskuzi, že nám to vadí jen kvůli penězům zaznamenáváme a takhle jednoduché to není. To může říct jen někdo, kdo nemá s filmovým světem nic společného,“ vysvětluje.

Snímek V síti byl do českých kin uveden v únoru loňského roku a již během prvních dvou týdnů se stal nejúspěšnějším českým dokumentem v historii. Oceněn byl také Cenou české filmové kritiky a Českým lvem - v obou případech v kategorii nejlepší dokumentární film. Pozornost získal i díky vyšetřování sexuálních predátorů, kteří se ve filmu objevili a následně skončili před soudem.

Server iROZHLAS.cz se těmto případům dlouhodobě věnuje. Popsal například případ partnerské dvojice, která se snažila jednu z hereček odvézt z Prahy a mít s ní sex ve třech. Policie pár obžalovala v září, podezřívá jej ze sexuálního nátlaku a navazování nedovoleného kontaktu s dítětem.

Někteří z predátorů, kteří se objevili ve snímku V síti, se už také dostali před soud. Trest dostal i Marek V., který se s herečkou Sabinou Dlouhou sešel v kavárně na Vinohradech a chtěl po ní, aby šli na hotel a vysprchovali se spolu. Za pokus o nedovolený kontakt s dítětem ho soud potrestal tříletou podmínkou.

Pravomocně je odsouzen i pětadvacetiletý Matouš K. Ten se objevil jako sexuální predátor kromě dokumentu V síti i v reportážním cyklu Černota. Soud mu uložil 14 měsíců vězení se zkušební dobou tři roky. Proti trestu se ale stále ještě může odvolat státní zástupkyně i obžalovaný.

Naposledy projednával soud v Ústí nad Labem případ Martina K., který si jako jediný psal se všemi třemi herečkami. Státní zástupkyně ale chtěla vyslechnout znalce a promítnout záběry z filmu, soudce tak jednání odročil na duben.