Nemocnice i osm kilo navíc. Máma je nejtěžší věc, co jsem kdy dělala, říká Elizaveta Maximová

Hrála ve filmu Světýlka, úplně vidět tam ale nebyla. Teď bude naopak hodně vidět na obrazovkách České televize v novém filmu Máma, pro změnu v něm ale nebude příliš slyšet. Jak se Elizavetě Maximové film Jiřího Stracha natáčel? Jak náročnou přípravu kvůli roli podstoupila? A proč se sama rozhodla kvůli roli přibrat? Host Radiožurnálu Praha 23:37 7. července 2025

Ve filmu hrajete mentálně postiženou ženu, která má malou dcerku. Vše už je dotočeno. Jaký máte ze všeho dojem?

Dojmů je strašně moc. Dotočili jsme sice minulý rok v zimě, ale cítím, že energie filmu ve mně dojíždí doteď, protože to byla jedna z nejnáročnějších příprav. Zároveň to ale pro mě byl snový, naprosto srdcový projekt, který ve mně stále žije.

Když máte v zádech režiséra, jako je Jiří Strach, tak věřím, že strach není namístě. Ale i tak, měla jste z role respekt?

Měla jsem obrovský respekt. Podstoupila jsem velkou přípravu, která trvala přes půl roku. Docházela jsem jako dobrovolník do nemocnice, kde jsem chodila na vycházky s pacienty, kteří mají stejnou diagnózu jako moje postava ve filmu.

Jirka Strach mi říkal, když mě oslovoval na roli Lilian před několika lety, že to bude to nejtěžší, co jsem kdy v životě dělala. Slíbil mi ale, že se nebudu muset učit žádný text. A skutečně jsem tam téměř žádný text neměla.

Dokonce jsme v průběhu natáčení některé pasáže i vyškrtávali, protože jsme zjistili, že už jenom přítomnost Lilian a její souhra s dcerou Malvínou je důležitější než jakákoli slova.

Film bude k vidění na podzim. Přiznám se, že jsem vás v roli absolutně nepoznala. Baví vás fyzická proměna kvůli roli?

Fyzické proměny naprosto miluju. Když se totiž spojí výborný make-up, kostýmy, scénografie a všechno do sebe zapadne, je to úžasné. Navíc já sama si na plac beru jako součást kostýmu něco – nějakou maličkost, ke které mám vztah.

Pokud vím, tak vy umíte bez problémů kvůli postavě změnit barvu vlasů, zhubnout nebo přibrat...

Umím. Je ale pravda, že přibírání mě baví víc. Představte si, že stojíte ve tři ráno nad pánvičkou, jíte něco smaženého, nutíte se do toho, a vlastně pracujete.

Pro roli mámy jste hubla, nebo přibírala?

Přibírala jsem osm kilo, protože jsem cítila, že jsem ve velmi dobré fyzické kondici, a že potřebuji trochu povolit tělo. Potřebovala jsem nevnímat ženské křivky a mít tak trochu větší vrstvu. Potřebovala jsem to ale sama pro sebe. Nevyžadoval to Jiří Strach, nikdo to po mně nechtěl, cítila jsem, že to potřebuji pro sebe. A ukázalo se, že to byl pro mě velmi správný krok, protože jsem si tím rozředila vnímání svého ženství.

