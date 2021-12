Nový film o mnichovské dohodě chce vykreslit Chamberlaina příznivěji. Premiéru bude mít v lednu

Tvůrci filmu Mnichov: Na prahu války chtějí divákům představit nový, kladnější pohled na britského premiéra Nevilla Chamberlaina, který v bavorské metropoli v září roku 1938 podepsal dohodu o postoupení československého pohraničí nacistickému Německu. Producentem snímku německého režiséra Christiana Schwochowa je streamovací platforma Netflix, která film uvede v lednu. Video Londýn 9:56 25. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Je to poprvé, co film s větším rozpočtem překonává kult Winstona Churchilla a snaží se ukázat Chamberlaina v příznivějším světle,“ uvedl Harris, který je bývalým novinářem stanice BBC.

„Chamberlain je podle mě tragickým hrdinou. Selhal, ale jeho pokus měl něco vznešeného, a nikoliv odporného, jak se často líčí,“ dodal Harris.

Podle spisovatele není pravda, že se Británie kvůli politice tehdejšího premiéra ocitla na začátku války bezbranná. Poukázal na to, že až polovinu daňových příjmů Chamberlainův kabinet využil na zbrojení a výrazně zlepšil stav letectva.

Mnichovská dohoda podle něj Británii poskytla další čas na zlepšení stavu jejího vojska. „(Chamberlain) věřil, že země by se dostala do duchovní krize, pokud by obyvatelé neviděli, že političtí vůdci se snaží udělat cokoliv, aby odvrátili další válku,“ uvedl Harris.

V hlavní roli Irons

Ve snímku Chamberlaina hraje herec Jeremy Irons, který zpočátku neměl o někdejším premiérovi hlubší znalosti. To se ale v průběhu přípravy na natáčení změnilo.

„Vcítil jsem se do myšlení muže, který byl jen před 20 lety svědkem války, otřesné války, ve které zemřelo mnoho jeho kolegů a přátel,“ uvedl herec. Irons věří, že film povede k přehodnocení vnímání Chamberlaina, kterého považuje za „velkého muže“.

Film Mnichov: Na prahu války vypráví o německém diplomatovi a britském akademikovi, kteří navázali přátelství během studií a snaží se odvrátit začátek války.

Hlavní postavy jsou smyšlené, inspirací ale Harrisovi byly skutečné osoby: britský historik Alfred Leslie Rowse a německý diplomat Adam von Trott zu Solz, který byl nacisty popraven, protože se v roce 1944 podílel na spiknutí proti Adolfovi Hitlerovi vedeném plukovníkem Clausem von Stauffenbergem.