Původně to byl scénář pro seriál Akta X. Před 20 lety měl premiéru horor Nezvratný osud

Mohl to být běžný školní výlet do Paříže. Ještě před odletem má ale student Alex předtuchu o tom, že letadlo spadne. Odletu se proto snaží zabránit. On a ještě s další spolužáci z letadla vystoupí. Z letištní haly později uvidí, že letadlo mělo opravdu nehodu. Přesně tak začíná hororový snímek Nezvratný osud režiséra Jamese Wonga.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nezvratný osud slaví 20 let. Téma pro redaktora Jiřího Štefla.

Studenti ale v letadle sedět měli - tedy alespoň tak to měla smrt v plánu. Alex ho ale překazil a smrti se to nelíbí. V pěti dílech Nezvratného osudu, je tak vždy na začátku předtucha, která se po následném panikaření toho, který jí má, opravdu naplní.

Většina postav ve filmu je pojmenována po režisérech nebo hvězdách z černobílých hororových snímků. Například Waggner je pojmenovaný podle režiséra hororu Vlkodlak George Waggnera a u Browninga se tvůrci inspirovali u herce Toda Browninga, který si zahrál Draculu.

NEZVRATNÝ OSUD Horor, thriller

USA, Kanada, 2000, 98 min

Režie: James Wong

Hrají: Devon Sawa, Ali Larter, Kerr Smith, Kristen Cloke, Roger Guenveur Smith

Zajímavá je i hudební stránka filmové série. Autoři použili například písně od kapely AC/DC a fanoušci ve filmu určitě slyšeli i kapelu Kansas. Jednou písní také uctili památku hudebníka Johna Denvera, který v roce 1997 zemřel při pilotování letadla.

Nezvratný osud má celkem pět dílů, první se v amerických kinech promítal 17. března 2000. Už o sedm let dříve ale s podobným scénářem počítali i tvůrci seriálu Akta X.