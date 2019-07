Přehlídka noirových filmů na Křivoklátě promítne Zabíjení od Kubricka i Hitchcockovu Rebeccu

Sedmý ročník Noir Film Festivalu zve na výběr lupičských snímků, retrospektivu Fritze Langa a adaptace děl Cornella Woolriche. Dramaturgové Jana Bébarová a Milan Hain to uvedli v tiskové zprávě. Přehlídka, která proběhne od 22. do 25. srpna v prostorách hradu Křivoklát, přivítá slovenského režiséra Teodora Kuhna, který letos debutoval filmem Ostrým nožem. V rámci festivalové edice vyjde na blu-ray Rebecca od Alfreda Hitchcocka. Křivoklát 8:32 28. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ze snímku Zabíjení | Foto: United Artists | Zdroj: Noir Film Festival

Podle dramaturgů festivalu patřil Cornell Woolrich ve 40. a 50. letech minulého století k jednomu z nejprodávanějších autorů krimi příběhů. „Dílo Woolriche, jenž většinu svého života prožil v New Yorku, kam situoval řadu svých děl, je protkáno atmosférou zoufalství a paranoie, jak ukáže čtveřice promítaných titulů,“ vysvětlují Bébarová s Hainem.

Přehlídka představí třeba Woolrichovy Přízračné dámy, které jsou obecně považovány za první noir s ženskou protagonistkou, nebo Okno do dvora, zfilmovanou povídku It Had to Be Murder, do které Hitchcock obsadil tehdejší hollywoodské hvězdy Jamese Stewarta a Grace Kellyovou.

Jedna z programových sekcí se letos bude věnovat loupeži a subžánru takzvaných heist filmů. V rámci ní festival nabídne například Zabíjení od Stanleyho Kubricka.

„Vizuálně podmanivé, napínavé noirové drama se Sterlingem Haydenem v hlavní roli diváky zaujme sofistikovanou formou vyprávění prezentující několik časových rovin a perspektiv, skrze které přihlížíme troufalé loupeži dvou milionů dolarů přímo během koňských dostihů,“ představují snímek pořadatelé.

Nadcházející ročník Noir Film Festivalu uvede také výběrovou retrospektivu „mistra noirových snímků“ Fritze Langa. Návštěvníci se mohou těšit na jeho adaptaci špionážního románu Grahama Greena Ministerstvo strachu nebo temnou charakterovou studii V osidlech noci s Barbarou Stanwyckovou a Marylin Monroe. Speciální poctu vzdá přehlídka populárnímu noirové dvojici Veronice Lakeové a Alanu Laddovi.

U příležitosti filmové přehlídky vyjde ve speciální edici Hitchcockova adaptace románu Daphne du Maurierová, gotická romance Rebecca s Joan Fontainovou a Laurencem Olivierem v hlavních rolích. V uplynulých letech se této pocty dočkaly československé snímky Hra bez pravidel a Třicet jedna ve stínu, které byly na DVD uvedené vůbec poprvé.