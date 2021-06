Noir Film Festival se přesouvá na Český Šternberk. Program poprvé nabídne i snímky z Bollywoodu

„S novým místem konání festivalu jsme se rozhodli upravit jeho časový formát a začít promítat již ve středu, čímž prodloužíme program o jeden den. Návštěvníci se tak mohou těšit hned na čtyři open-air večerní projekce na hradním nádvoří, které jsou každoročně ,highlighty' programu,“ komentuje změnu výkonný ředitel festivalu Vít Grigartzik.

Hlavní programová sekce nazvaná Noir bez předsudků představí výběr filmů spjatých s motivy rasové nenávisti, xenofobie a antisemitismu, která se podle dramaturgyně festivalu Jany Bébarové začala v mainstreamové hollywoodské produkci intenzivněji objevovat po druhé světové válce.

„Naším výběrem titulů z přelomu 40. a 50. let chceme publiku ukázat, že psancem se v noirových příbězích člověk nemusel nutně stát kvůli zločinu či amour fou – lásce šílené, ale že stačilo být ‚jiným‘,“ říká Bébarová.

K vidění bude například Křížový výslech, který jako jeden z prvních hollywoodských filmů své doby reflektoval téma antisemitismu, nebo Není cesty ven s debutujícím Sidneym Poitierem. Oscarový scenárista a režisér Josepha L. Mankiewicze v něm skrze postavu Afroameričana otevírá téma rasové nenávisti. Ve Varování před bouřkou se mimo jiné představí budoucí americký prezident Ronald Reagan.

Programová sekce s názvem Ztráta paměti se zaměří na protagonisty, ze kterých udělala štvané psance válečná zkušenost. Návštěvníci uvidí chandlerovsky spletitý příběh muže bez minulosti Někde v noci nebo noir z psychiatrické léčebny Vysoká zeď.

Tradiční pocty hereckým ikonám budou letos patřit Bette Davis a Victoru Matureovi. „Bette Davis byla spjatá s postavami zlomyslných žen se sklony k narcismu, které pro sarkasmus nechodily daleko, kolem plivaly jed a zabíjely pohledem,“ uvádí Bébarová.

„Naopak Victor Mature, dobovým tiskem oslavovaný jako ‚nádherný kus chlapa‘, je příkladem toho, jak svazující může být fyzická atraktivita.“

Přehlídka také zavede diváky do Indie, kde můžeme zejména mezi snímky z 50. a 60. let najít mnoho látek s kriminálními, gotickými či hororovými motivy. Nejblíže k západní koncepci filmu noir má ve festivalovém výběru Sázka, která je zasazená do prostředí heren, klubů a chudinských čtvrtí.

Noir Film Festival proběhne od 18. do 22. srpna. Jeho kompletní program bude zveřejněn v polovině června.