Akademie nakonec překvapila. Nominacím na Oscary vévodí snímky Tvář vody a Dunkerk

NOMINACE NA 90. CENY AKADEMIE

Nejlepší film

Akta Pentagon: Skrytá válka

Call Me By Your Name

Dunkerk

Lady Bird

Nejtemnější hodina

Nit z přízraků

Tři billboardy kousek za Ebbingem

Tvář vody

Uteč

Nejlepší režie

Paul Thomas Anderson (Niz z přízraků)

Greta Gerwigová (Lady Bird)

Christopher Nolan (Dunkerk)

Guillermo del Toro (Tvář vody)

Jordan Peele (Uteč)

Nejlepší ženský herecký výkon

Frances McDormandová (Tři billboardy kousek za Ebbingem)

Margot Robbieová (I, Tonya)

Saoirse Ronanová (Lady Bird)

Meryl Streepová (Akta Pentagon: Skrytá válka)

Sally Hawkinsová (Tvář vody)

Nejlepší mužský herecký výkon

Timothée Chalamet (Call Me By Your Name)

Daniel Day-Lewis (Nit z přízraků)

Daniel Kaluuya (Uteč)

Gary Oldman (Nejtemnější hodina)

Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.)

Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli

Mary J. Bligová (Mudbound)

Allison Janneyová (Já, Tonya)

Lesley Manvillová (Nit z přízraků)

Laurie Metcalfová (Lady Bird)

Octavia Spencerová (Tvář vody)

Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli

Willem Dafoe (The Florida Project)

Woody Harrelson (Tři billboardy kousek za Ebbingem)

Richard Jenkins (Tvář vody)

Christopher Plummer (Všechny prachy světa)

Sam Rockwell (Tři billboardy kousek za Ebbingem)

Nejlepší původní scénář

Emily V. Gordonová a Kumail Nanjiani (Pěkně blbě)

Jordan Peele (Uteč)

Greta Gerwigová (Lady Bird)

Guillermo del Toro & Vanessa Taylorová (Tvář vody)

Martin McDonagh (Tři billboardy kousek za Ebbingem)

Nejlepší adaptovaný scénář

James Ivory (Call Me By Your Name)

Scott Neustadter a Michael H. Weber (The Disaster Artist)

Aaron Sorkin (Velká hra)

Dee Reesová a Virgil Williams (Mudbound)

Michael Green, Scott Frank a James Mangold (Logan)

Nejlepší kamera

Richard A. Deakins (Blade Runner 2049)

Bruno Delbonnel (Nejtemnější hodina)

Hoyte van Hoytema (Dunkerk)

Rachel Morrisonová (Mudbound)

Dan Laustsen (Tvář vody)



Nejlepší hudba

Alexandre Desplat (Tvář vody)

Jonny Greenwood (Nit z přízraků)

John Williams (Star Wars: Poslední z Jediů)

Hans Zimmer (Dunkerk)

Carter Burwell (Tři billboardy kousek za Ebbingem)

Nejlepší píseň

Remember Me (Coco)

This Is Me (Největší showman)

Mighty River (Mudbound)

Mystery of love (Call Me By Your Name)

Stand Up for Something (Marshall)

Nejlepší celovečerní animovaný film

Mimi šéf

The Breadwinner

Coco

Ferdinand

S láskou Vincent

Nejlepší cizojazyčný film

Čtverec

Fantastická žena

Nemilovaní

O těle a duši

The Insult

Kompletní výsledky najdete zde.