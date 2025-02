Norské drama Drömmer získalo cenu za nejlepší snímek na filmovém festivalu Berlinale

Zlatého medvěda za nejlepší snímek 75. ročníku filmového festivalu Berlinale získalo drama Drömmer (Sny) norského režiséra Daga Johana Haugeruda. Na slavnostní ceremonii v Berlíně to v sobotu oznámil předseda mezinárodní poroty, americký režisér Todd Haynes. Film vypráví o dospívání mladé dívky, která se zamiluje do své učitelky. Na festivalu se představily i tři filmy s českou stopou, ocenění ale nezískaly. Berlín 20:29 22. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Norský režisér Dag Johan Haugerud se soškou Zlatého medvěda | Foto: Ronny Hartmann | Zdroj: Pool via Reuters

Film Drömmer je třetím dílem Hagerudovy trilogie, která se věnuje lásce a sexualitě. Oceněný film vypráví příběh 17leté Johanne, kterou hraje Ella Överbyeová. City, které má ke své učitelce, nejsou opětovány. Dívka následně zpracuje své fantazie a smutek z marné lásky do románu. O hlavní cenu Zlatého medvěda se letos ucházelo 19 filmů, český mezi nimi nebyl.

Sedmičlenná mezinárodní porota v hlavní soutěžní sekci vedle hlavní ceny, kterou byl Zlatý medvěd, letos opět rozdala i řadu Stříbrných medvědů, což jsou ocenění za jednotlivé filmařské a herecké kategorie. Cenu poroty si z Berlína odváží film El mensaje (Zpráva) argentinského režiséra Ivána Funda. Velkou cenu poroty získal snímek O último azul (Poslední modrá) brazilského režiséra Gabriela Mascary. Nejlepším režisérem letošního ročníku Berlinale byl podle poroty čínský režisér Chuo Meng.

Cenu za nejlepší herecký výkon v hlavní roli si odnesla australská herečka Rose Byrneová za roli ve snímku If I Had Legs I'd Kick You (Kdybych měl nohy, nakopnul bych tě) americké režisérky Mary Bronsteinové. Ve vedlejší roli porotu přesvědčil a Stříbrného medvěda získal irský herec Andrew Scott za roli ve filmu Blue Moon režiséra Richarda Linklatera.

Za nejlepší scénář dostal Stříbrného medvěda rumunský režisér a scenárista Radu Jude, který své dílo na festivalu letos prezentoval filmem Kontinental '25. Jude vyhrál v roce 2021 Zlatého medvěda za film Smolný pich aneb Pitomý porno, který vznikl v české koprodukci.

V kategorii dokumentů porota ocenila film Holding Liat (Držet Liat), který vypráví příběh rodiny jedné z izraelských rukojmích unesených 7. října 2023 při útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael.

Na Berlinale se letos představily také tři filmy z české produkce, žádný z nich ale ocenění nezískal. V dokumentární sekci se promítal film Čas do zásahu z války na Ukrajině režiséra Vitalije Manského, který vznikl v koprodukci Česka, Lotyšska a Ukrajiny.

V sekci pro mládež Generation Kplus uvedlo Berlinale animovaný snímek Pohádky po babičce podle knižní předlohy herce a spisovatele Arnošta Goldflama v koprodukci Česka, Slovenska, Slovinska a Francie. V sekci krátkých filmů Berlinale Shorts se pak představil český animovaný muzikál Kámen osudu výtvarnice Julie Černé z Ateliéru animace a filmu pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové (UMPRUM).

Mezinárodní filmový festival v Berlíně byl založen v roce 1951 a s festivaly v Cannes a Benátkách patří k předním filmovým přehlídkám v Evropě. Oficiálně festival končí v neděli. Už na zahajovací ceremonii 13. února obdržela Zlatého medvěda za celoživotní dílo skotská oscarová herečka Tilda Swintonová.