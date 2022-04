‚Riskovali životy pro záchranu staletých kamenů.‘ Do kin vstoupil film o požáru katedrály Notre-Dame

V českých kinech měl tento týden premiéru nový snímek Jean-Jacquese Annauda s názvem Notre-Dame v plamenech. Dramatická rekonstrukce tři roky starých událostí zachycuje požár, který tehdy gotickou katedrálu zachvátil – a celý svět tomu v přímém přenosu napjatě přihlížel. Film se ale soustředí na příběh těch, co při záchraně pařížského symbolu nasazovali své životy. Paříž 19:05 23. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Když Jean-Jacques Annaud dostal nabídku zadaptovat do filmu události 15. dubna 2019, nebyl si jistý, že zda námět stačí na zaplnění 90minutové stopáže. O opaku ho nakonec přesvědčila obálka plná dokumentace a zpravodajských výstupů.

„To, co jsem si v ní přečetl, bylo nepředstavitelné. Fascinující kaskáda nepřízní osudu. Naprosto nepravděpodobná, přesto pravdivá. Bylo to jako číst fiktivní příběh,“ popisuje francouzský režisér a scenárista, který má na svém kontě snímky jako Jméno růže, Nepřítel před branami nebo Sedm let v Tibetu.

„V hlavní roli: mezinárodní hvězda, pařížská katedrála Notre-Dame. Její protivník: impozantní a charismatický démon, oheň. A mezi nimi obyčejní mladí lidé připraveni položit své životy za záchranu ‚staletých kamenů‘. Akce na stříbrném plátně, o které by mohl snít každý scenárista. Vizuální opera s napětím, dramatem, velkorysostí. Všechno mi přišlo divoké, grandiózní a hluboce lidské.“

Ten zmiňovaný řetězec nešťastných událostí začíná skutečností, že požár byl zjištěn na začátku mše na Velikonoční pondělí v 18.17, hasiči o něm ale dostali zprávu až o půl hodiny později. Od té chvíle se na příběh začaly nabalovat jen další a další neuvěřitelné překážky.

V katedrále Notre-Dame ten den měla svou první službu nová protipožární hlídka. Její člen předtím nikdy katedrálu nenavštívil, neznal ji. Když se tedy spustil alarm s neznámou varovnou zprávou, zavolal svému šéfovi, který telefon zvedl až o 15 minut později. Hlídač přes praskající vysílačku vyrozuměl, že má zkontrolovat půdu sakristie. Jenže požár vypukl v podkroví hlavní lodi katedrály.

„Nejtěžší bylo určit přesnou časovou osu vývoje,“ říká Annaud, který se ve svém filmu rozhodl především držet faktů a zachovat chronologii událostí. Kvůli tomu zasvětil několik let rešerši a sběru svědectví přímých účastníků tragédie.

„Jejich porovnáváním jsem zjistil, že každý měl svou verzi, kdy se objevil kouř, kdy poprvé plameny a kdy dorazili hasiči. Pochopil jsem, že v takovou chvíli nikdo neměl čas dívat se na hodinky,“ doplňuje filmař.

Do čeho se naopak Notre-Dame v plamenech nepouští, je vynášení jakýchkoli závěrů ohledně příčiny požáru, jehož šetření stále probíhá. „Film nikdy nebyl zamýšlen jako investigace. Nabízí různé pravděpodobné příčiny, ale důkazy chybí. Zabývá se detaily, které známe. Je to sága o záchraně katedrály. Vyprávíme, jak byla katedrála zachráněna, ne jak nebo proč byla téměř zničena,“ vysvětluje Annaud.

Památka a plameny, fotogenický pár

Filmaři dostali zvláštní povolení natáčet uvnitř katedrály – v prostorách, které podle Annaudových slov byly ještě stále poseté ohořelými uhlíky a troskami trámů, mezi stěnami zčernalými kouřem, pokrytými kapkami ztuhlého olova. Většina snímku ale vznikala v replice gotické budovy, jež se mohla bez problémů zaplnit kouřem a popelem.

Ve filmových studiích obživly ty části Notre-Damu, které byly katastrofou nejvíce zasaženy: hlavní loď, točitá schodiště, vnější ochozy, krovy severní příčné lodi a také vnitřek zvonice.

„Gotická architektura a plameny tvoří velmi fotogenický pár,“ tvrdí režisér Jean-Jacques Annaud, když převypráví slova očitých svědků, kteří byli u toho, když ke katedrále přijeli první zásahové týmy. „Požár už požíral střešní trámy a tavil střechu budovy. Všichni popisovali apokalyptickou scénu se zuřícími plameny, které byly tak silné, že stoupající žár vynášel do vzduchu žhavé uhlíky, které jim pršely na přilby a praskaly pod nohama, zatímco gotickým chrličům z tlam doslova tryskalo olovo z roztavené střechy.“

Jelikož i v případě záchrany Notre-Damu jsou hrdinové (i z vlastní volby) anonymní, tvůrci se do jejich rolí rozhodli obsadit méně známé herce. Známější osobnosti, jako jsou třeba prezident Emmanuel Macron nebo pařížská starostka Anne Hidalgová, se pak ve snímku objevují v archivních záběrech.