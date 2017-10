Nový trailer ke Star Wars: The Last Jedi. Pokračování odhalí prastará tajemství Síly

V noci z pondělí na úterý zveřejnilo studio Lucasfilm trailer k dalšímu dílu ze série Hvězdných válek, který se bude jmenovat Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi (Hvězdné války: Epizoda VIII – Poslední z Jediů). Film bude mít v českých kinech premiéru 14. prosince. Los Angeles 7:00 10. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V dalším díle se opět vrátí Luke Skywalker, postava z původní série z roku 1977. Hrát ho bude opět Mark Hamill. Příběh bude podle traileru pokračovat tam, kde předchozí díl skončil, tedy setkáním Lukea s Rey (Daisy Ridleyová) na planetě Ahch-To.

V ukázce z filmu vidíme i herečku Carrie Fisherovou, která náhle zemřela v prosinci 2016. Předtím ale stihla dotočit všechny scény do dalšího pokračování, ve kterém hraje generálku povstalců jménem Leia Organo. V traileru ale nepronese ani slovo.

Podle serveru The New York Times v něm ale chybí záběry nových postav, které hrají Laura Dernová, Kelly Marie Tranová a Benicio Del Toro. Objevuje se v něm ale několik tváří, které známe z předchozího dílu Star Wars: Episode VII – The Force Awakens (Hvězdné války: Epizoda VII – Síla se probouzí) včetně Adama Drivera, Johna Boyaegy nebo Oscara Isaaca.

Nový díl by měl podle traileru odhalit prastará tajemství Síly i šokující události z minulosti postav z Hvězdných válek. Původně se měl vysílat už v květnu 2017, po úspěchu předchozího dílu posunuli tvůrci premiéru až na prosinec, kdy ji měla i Epizoda VII.