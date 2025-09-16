OBRAZEM: Redford podporoval festivaly a přijímal medaile od prezidentů. Před 20 lety navštívil Vary
Ve věku 89 let v úterý zemřel americký herec a oscarový filmový režisér Robert Redford. Proslavil se ve snímcích jako Butch Cassidy a Sundance Kid, kde si zahrál po boku Paula Newmana, nebo Všichni prezidentovi muži o odkrývání aféry Watergate, kde s Dustinem Hoffmanem ztvárnili reportéry deníku The Washington Post.
Redford bývá označován za legendu amerického filmu. V Hollywoodu se často objevoval v hlavních rolích a zahrál si například po boku Jane Fondové v komedii Bosé nohy (1967), Barbry Streisandové v romantickém dramatu Takoví jsme byli (1973) či Meryl Streepové ve Vzpomínkách na Afriku (1985).
Z idolu filmového plátna se stal významný režisér, když se Redford po dvou desetiletích herecké kariéry přesunul za kameru. Díky své hvězdné popularitě dokázal široké veřejnosti přiblížit vážná témata, jako je zármutek a politická korupce.
Jeho filmové hity často Americe pomáhaly pochopit samu sebe, píše NYT.
Redfordova prvotina Obyčejní lidé o rozpadu rodiny po úmrtí syna kromě Oscara za režii získala další tři zlaté sošky včetně ocenění za nejlepší snímek.