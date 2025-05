OBRAZEM: Velkorysý muž v záři reflektorů. Připomeňte si Jiřího Bartošku ve fotografiích

Jiří Bartoška charakteristicky s brýlemi a cigaretou zhruba kolem roku 1995 | Foto: Tomas Panek | Zdroj: ČTK



Zemřel herec a prezident Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Jiří Bartoška. Herci, jehož charakterizoval zastřený hlas, brýle „na půl žerdi“ a nezbytná cigareta bylo 78 let. Odešel tak muž s charakterem, jak shodují se ti, kdo ho znali. „Byl to především obrovský frajer, byl to férový a čestný člověk,“ shrnul v České televizi režisér Petr Zelenka.