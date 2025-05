‚Obrovské překvapení.‘ Denzel Washington s nevěřícím výrazem převzal čestnou Zlatou palmu

Americký herec Denzel Washington přiletěl na filmový festival do Cannes na premiéru snímku Highest 2 Lowest, kde hraje hlavní roli. A bylo pro něj velkým překvapením, když mu režisér filmu Spike Lee předal na pódiu čestnou Zlatou palmu, píše agentura AP. Ve tváři měl udivený výraz a v očích se mu zaleskly slzy. Cannes 8:59 20. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Herec Denzel Washington s nevěřícím výrazem převzal na filmovém festivalu v Cannes čestnou Zlatou palmu | Foto: Sameer Al-Doumy/AP | Zdroj: ČTK

„Máme pro vás něco výjimečného, pane Denzele Washingtone,“ řekl slavnému americkému herci na pódiu režisér Spike Lee v zářivém oranžovém saku s modrými pruhy, které mu barevně ladilo s kloboukem, což jsou barvy basketbalových New York Knicks.

Když se Washington otočil, spatřil ocenění v podobě zlatého palmového listu v křišťálovém podstavci. A od lidí v sále si vysloužil potlesk vestoje. „Je to pro mě obrovské překvapení,“ vysoukal ze sebe dojatý Washington.

Nebylo pro něj přitom snadné do Cannes přiletět. Nyní hraje na Brodwayi v New Yorku Othella a měl jediný volný den mezi představeními. Festival kvůli hercově rychlé cestě do Francie musel dokonce upravovat program, píše agentura AP.

Dojatý Denzel Washington převzal na filmovém festivalu v Cannes čestnou Zlatou palmu | Foto: Valery Hache | Zdroj: Reuters

Filmový festival v Cannes obvykle uděluje jednu nebo dvě čestné Zlaté palmy. Loni ocenění získali americký filmař George Lucas a japonské animační studio Ghibli. Letos při slavnostním zahájení festivalu převzal ocenění herec Robert De Niro, který ale očekával, že čestnou Zlatou palmu získá.

Nicméně nejde o první takové překvapení v historii festivalu, v roce 2022 takto dostal čestnou Zlatou palmu herec Tom Cruise těsně před projekcí snímku Top Gun: Maverick, ve kterém si zahrál geniálního, ale neukázněného pilota Petea „Mavericka“ Mitchella.

Ceny pro Washingtona

Denzel Washington patří mezi nejlepší americké herce své generace, loni v prosinci oslavil sedmdesátiny. Na kontě má mimo jiné dva Oscary.

Ve sbírce ocenění, která často získal za životopisné filmy, v nichž ztvárnil výrazné postavy černošské historie, nechybí ani Zlatý glóbus. A působení v divadle mu vyneslo cenu Tony.

Dokáže také přesvědčivě zahrát i akční hrdiny - ať už drsného policistu ve snímku Training Day, za nějž dostal sošku Oscara, nebo bývalého elitního vojáka v trilogii Equalizer. První Oscar ho neminul za válečné drama Glory z roku 1989, ve kterém se proroměnil v negramotného uprchlého otroka Tripa.