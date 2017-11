Obvinění ze sexuálního obtěžování dopadla na komika Louise C.K. i Stevena Seagala

Americký komik Louis C.K. v minulosti údajně sexuálně obtěžoval několik žen, které se nyní rozhodly své zkušenosti zveřejnit. Podle listu The New York Times jde o čtyři jeho kolegyně z branže a pátou neidentifikovanou ženu. Nové obvinění se vynořilo na akčního herce Stevena Seagala, jehož jméno se v souvislosti s aférou rozrůstající se americkým filmovým průmyslem objevilo již dříve. Washington 6:22 10. 11. 2017 (Aktualizováno: 7:48 10. 11. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Komik Louis C.K. | Zdroj: Reuters

Louis C.K. se údajně ukájel přímo před některými ze svých kolegyň či tak činil prostřednictvím telefonu. S těmito jeho praktikami se prý setkaly komičky Dana Goodmanová, Abby Schachnerová, Julia Wolovová nebo Rebecca Corryová.

Louisův právník na žádost agentury AP o komentář ke slovům žen neodpověděl, sám komik se však podle svého zástupce vyjádří v nejbližších dnech.

Lollobrigida se dvakrát stala obětí sexuálního násilí. 'Je třeba sebrat odvahu a věc oznámit hned,' řekla Číst článek

V den zveřejnění článku v New York Times zrušil distributor The Orchard premiéru Louisova filmu I Love You, Daddy, ve kterém 21letá herečka Chloë Grace Moretzová navazuje vztah s 68letým filmařem s tváří Johna Malkoviche. Louis C. K. natočil snímek v tajnosti loni v červnu. Celý projekt zafinancoval a také sestřihal. O jeho existenci se veřejnost dozvěděla až při překvapivé premiéře na festivalu v Toronto letos v září.

Film obsahuje mimo jiné řadu vtipů o znásilnění dětí nebo postavu, která masturbuje před dalšími lidmi. Podle Louise C. K. má být poctou tvorbě režiséra Woodyho Allena, obzvláště pak jeho snímku Manhattan z roku 1979, kde Allenova 42letá postava naváže milostný vztah se 17letou dívkou.

Spolu s premiérou bylo zrušeno i Louisovo středeční vystoupení v late show amerického moderátora Stevena Colberta. Společnost The Orchard nyní zvažuje, zda I Love You, Daddy vůbec uvede do distribuce. Herečka Moretzová se od filmu už před dvěma týdny distancovala.

Steven Seagal ve filmu Pravidla podsvětí | Foto: Voltage Pictures

Vůči Seagalovi vznesla ve čtvrtek obvinění herečka Portia de Rossiová, jejíž neblahá zkušenost se váže ke konkurzu, který dělala v jeho kanceláři na roli do jeho filmu. Tehdy jí prý řekl, že „je důležité, když funguje chemie mimo filmové plátno“ a rozepnul si kalhoty.

„Utekla jsem a zavolala svému agentovi,“ napsala herečka na twitteru. Seagala již minulý týden ze sexuálního obtěžování obvinila herečka Julianna Marguliesová či modelka Jenny McCarthyová.

Současnou aféru, kdy stovky žen nejen z filmového průmyslu veřejně sdělují své traumatizující zkušenosti z minulosti, odstartovalo začátkem října obvinění producenta Harveyho Weinsteina. Toho kvůli rozrůstajícímu se skandálu, v němž ho ze sexuálního obtěžování obvinilo nejméně osm žen, s nimiž uzavřel mimosoudní dohody, opustila manželka a přišel o práci.