Česko má v boji o ‚evropské Oscary‘ dvě želízka v ohni. Ve finále jsou Nabarvené ptáče i Šarlatán

Předseda představenstva EFA Mike Downey v tiskové zprávě uvedl, že se filmová akademie rozhodla rozšířit nominace dvou kategorií na šest.

„S cílem otevřít platformu pro více evropských filmů v době, která je pro evropskou kinematografii a umělce tak obtížná, se rada EFA rozhodla výjimečně rozšířit nominace v kategoriích celovečerních hraných filmů a dokumentů z pěti na šest,“ sdělil.

The nominees for European Director 2020 are:

Agnieszka Holland for CHARLATAN

Jan Komasa for CORPUS CHRISTI

Pietro Marcello for MARTIN EDEN

François Ozon for SUMMER OF 85

Maria Sødahl for HOPE

Thomas Vinterberg for ANOTHER ROUND#efa2020 pic.twitter.com/ki4XsVCBG7