Od afrického vúdú po obraz světa po kolapsu. První film o nemrtvých Bílá zombie vznikl před 93 lety

Dnes si zombie žánr automaticky spojujeme s představou kolapsu civilizace. Ale na začátku to bylo jiné.

Před 93 lety vznikl první zombie film. ‚Současné snímky zobrazují rozklad společnosti,' říká publicista

„Zombií jsme se dřív báli v jiném kontextu – šlo o spojení s africkým vúdú, s oživováním mrtvých pomocí čarodějnictví,“ vysvětluje filmový publicista a dramaturg Festivalu otrlého diváka Antonín Tesař.

Teprve časem se nemrtví proměnili v symbol apokalypsy, která odráží naše vlastní úzkosti z rozpadajícího se světa.

„Současné filmy a seriály zobrazují rozklad společnosti, kde si lidé navzájem ubližují často víc než samotní zombíci. Je to obraz světa po kolapsu – lidé se dělí do tlup, bojují o přežití, mizí morálka,“ říká Tesař.

Návody na přežití

Postapokalyptický žánr přitom funguje i jako zvláštní forma hry. „Fanoušci spekulují, jak by obstáli při zombie invazi, jaké by měli šance přežít, co by potřebovali,“ říká Tesař. Existují i seriózně míněné knihy s návody na přežití při útoku nemrtvých.

Právě to, že zombíci mají někdy původ v realitě – třeba jako oběti infekcí, hub nebo parazitů – dává žánru další sílu. „Mozek napadený virem nebo houbou je reálnější nepřítel než digitální monstrum,“ říká Tesař. A dodává, že právě tenhle pocit – že to možná nikdy nenastane, ale přece jen by mohlo – vytváří zvláštní druh slastné úzkosti.

Zlomovým okamžikem byla premiéra Noci oživlých mrtvol George Romera v roce 1968. Skupina lidí se v ní ukrývá na opuštěné farmě před živými mrtvými.

Romero tím odstartoval lavinu dalších filmů a stal se otcem žánru. „Zombie jsou vlastně levné monstrum – masky nejsou složité, efekty se dají udělat i za málo peněz. Díky tomu žánr vzkvétal v nízkorozpočtových a amatérských produkcích,“ připomíná mimo jiné také spoluautor filmově-kritického magazínu Čelisti na Radiu Wave Antonín Tesař.

Romero ale přinesl do žánru i společenskou kritiku. Ve snímku Úsvit mrtvých z roku 1978 umístil přeživší do nákupního centra – a ukázal, že skutečné hrozby nevycházejí zvenčí, ale z lidského chování. „Zkázou civilizace nejsou zombíci, ale lidé sami,“ shrnuje Tesař.

The Walking Dead

Podle Tesaře je přelomový i seriál The Walking Dead, který vychází z komiksové předlohy. „Ten seriál vzal to nejlepší z Romerových filmů a rozvinul to do dlouhého epického vyprávění. Sledujete vývoj postav, jejich vztahů i celé společnosti. Navíc i samotní zombíci se tam proměňují, mají svůj vývoj,“ popisuje Tesař.

Tím, že postavy procházejí mezními situacemi, jsou jejich reakce autentičtější – podobně jako ve válečných filmech. „Je to podobné – máte tu hordu zmrzačených těl, máte tu přežití. A ten spektákl navíc podtrhuje tělesnost zombíků,“ říká Tesař.

Na žánr pak přímo navázal i seriál The Last of Us, adaptace slavné videohry. „Tam jsou zombíci napůl houboví netvoři, protože nákaza je způsobená mutací houby cordyceps,“ vysvětluje Tesař. „Ta houba opravdu existuje, zombifikuje hmyz. A i když víme, že zatím nedokáže napadnout člověka, její potenciál k mutaci v nás vyvolává neklid.“

Tenhle mix mezi vědeckou realitou a fikcí posiluje atmosféru úzkosti – takové té, co vás děsí, ale zároveň vás přitahuje.

Další posun žánru přinesl nedávný film 28 let poté od Dannyho Boyla. „Zombíci se tam mění v jakési primitivní bytosti vedené alfa samci. A navíc – nákaza zasáhla jen Británii, Evropa se ubránila,“ popisuje Tesař. Film tak využívá žánrový rámec i ke kritice ostrovní izolace, kterou britská společnost zažívá po brexitu.