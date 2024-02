Odfláknutá buranská komedie Rudolfa Havlíka pohrdá diváky. Franta mimozemšťan v deseti bodech

Komedie režiséra Rudolfa Havlíka Franta mimozemšťan má 101 minut. A to je přesně o 101 minut víc, než by bylo tak akorát. Film vypráví o vesnici, ve které přistane létající talíř. Mimozemšťan se vtělí do Jakuba Prachaře, který se následně divně hýbá a divně mluví. Je to film natolik špatný, buranský, odfláknutý a pohrdající divákem, že si ani nezaslouží klasickou recenzi. Místo ní tedy jen deset bodů, proč o návštěvě kina neuvažovat. Premiéry Pavla Sladkého Praha 18:34 8. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Komedie režiséra Rudolfa Havlíka Franta mimozemšťan vypráví o vesnici, ve které přistane létající talíř | Zdroj: Cinemart

1. Pokud autor filmu deklaruje, že snímek točil mimo jiné z lásky ke komedii a že usiluje o to pobavit diváky, měl by mu někdo říct tu starou pravdu, že opakovaný vtip není vtipem. Hned první scéna filmu (!!!) zopakuje jeden pokus o vtip třikrát. Končíme dříve, než jsme začali.

2. Žánr nenáročné komedie neznamená, že se tvůrci úplně vykašlou na tvůrčí snahu a na diváky. Proč se například film odehrává v moravské vesnici u Brna, která je ale evidentně natočená na Křivoklátsku, bez jakéhokoli moravského akcentu ani jiných reálií? Wtf?

Leoš Noha, Tereza Ramba a Jakub Prachař v komedii Franta mimozemšťan | Zdroj: Cinemart

3. V některých scénách se náhodně objevují postavy, které na místě už jistou dobu něco dělají. Ne všechno se dá, milí tvůrci, vyřešit výroky jako „Seš z vesmíru, nebo co?“

4. Ve filmu mnohokrát mluví o kruzích v obilí. Obrazce štáb ale připravil v trávě, žádné obilí se nekoná. A my si pak máme myslet, že místní zemědělec je úplně pitomý, když trávu považuje za obilí? Ne, myslíme si, že pitomý je sám film.

5. Rudolf Havlík is the new Zdeněk Troška. Vesnická komedie složená ze špatných vtipů plných stereotypů byla dosud doménou tvůrce Kameňáků. Rudolf Havlík, jeden z nejproduktivnějších režisérů současnosti a autor pseudoromantických komedií, se Troškovi novým filmem dostal na roveň. Castingové souvislosti mezi tvůrci i vedení herců to podtrhují.

6. Havlík je producentem, scenáristou a režisérem filmu, ale třeba také autorem loga filmu a plakátu. Viník je jasný.

7. Snad byste si mohli říct, že pokus o vesnickou komedii se sci-fi motivem Havlíkovi prostě jen nevyšel. Stačí si ale připomenout, jak naložil s komorním dramatem, když Minutu věčnosti (2021) pojal jako sebelítostivý videoklip z Islandu. V žánru se problém neskrývá.

Jiří Langmajer v komedii Franta mimozemšťan | Zdroj: Cinemart

8. Franta je mimozemšťan si pokouší okrajově dělat legraci ze šiřitelů konspiračních teorií, hoaxů a dezinformací. Sám ale šíří stereotypy o ženách i české vesnici. Je to film přímo stavějící na zaprděnosti české kotliny, ve které je nejsnazší říkat: v Bruselu mají jiný starosti, než že my tady krademe dotace.

9. Titulkovou píseň složil Julián Záhorovský. Je taky příšerná. V refrénu se zpívá: „To, co se v dáli děje, je nám… u displeje“. (Haha.) Songy doprovázející současné české komedie jsou zlo.

10. Franta mimozemšťan není film o buranech, je to buranský film. Havlík a jemu podobní čeští filmaři, starající se hlavně o dosahování vyšší návštěvnosti humorem pro blbé, by si měli přiznat podíl na tom, kam Česko směřuje, až jim to zase bude vadit.