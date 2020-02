ONLINE: Dosáhne animovaný snímek Dcera na Oscara? Sledujte s námi předávání Cen Akademie

NOMINACE NA 92. CENY AKADEMIE

Nejlepší film

Le Mans '66 - recenze

Irčan

Králíček Jojo - recenze

Joker

Malé ženy - recenze

Manželská historie - recenze

1917

Tenkrát v Hollywoodu - recenze

Parazit

Nejlepší režie

Pon Džun-Ho (Parazit)

Sam Mendes (1917)

Todd Phillips (Joker)

Martin Scorsese (Irčan)

Quentin Tarantino (Tenkrát v Hollywoodu - recenze)

Nejlepší ženský herecký výkon

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johanssonová (Manželská historie - recenze)

Saoirse Ronanová (Malé ženy - recenze)

Charlize Theronová (Bombshell)

Renée Zellwegerová (Judy)

Nejlepší mužský herecký výkon

Leonardo DiCaprio (Tenkrát v Hollywoodu - recenze)

Antonio Banderas (Bolest a sláva - recenze)

Adam Driver (Manželská historie - recenze)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (Dva papežové)

Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli

Kathy Batesová (Richard Jewell)

Scarlett Johanssonová (Králíček Jojo - recenze)

Florence Pughová (Malé ženy - recenze)

Laura Dernová (Manželská historie - recenze)

Margot Robbieová (Bombshell)

Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli

Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood)

Anthony Hopkins (Dva papežové)

Al Pacino (Irčan)

Joe Pesci (Irčan)

Brad Pitt (Tenkrát v Hollywoodu - recenze)

Nejlepší původní scénář

Rian Johnson (Na nože)

Noah Baumbach (Manželská historie - recenze)

Sam Mendes a Krysty Wilson-Cairnsová (1917)

Pon Džun-ho a Han Jin-won (Parazit)

Quentin Tarantino (Tenkrát v Hollywoodu - recenze)

Nejlepší adaptovaný scénář

Steven Zaillian (Irčan)

Taika Waititi (Králíček Jojo - recenze)

Todd Phillips a Scott Silver (Joker)

Greta Gerwigová (Malé ženy - recenze)

Anthony McCarten (Dva papežové)

Nejlepší kamera

Rodrigo Prieto (Irčan)

Lawrence Sher (Joker)

Jarin Blaschke (Maják)

Roger Deakins (1917)

Robert Richardson (Tenkrát v Hollywoodu - recenze)

Nejlepší střih

Michael McCusker a Andrew Buckland (Le Mans '66 - recenze)

Thelma Schoonmakerová (Irčan)

Tom Eagles (Králíček Jojo - recenze)

Jeff Groth (Joker)

Yang Jinmo (Parazit)

Nejlepší hudba

Alexandre Desplat (Malé ženy - recenze)

Hildur Guðnadóttir (Joker)

Randy Newman (Manželská historie - recenze)

Thomas Newman (1917)

John Williams (Star Wars: Vzestup Skywalkera - recenze)

Nejlepší píseň

I Can't Let You Throw Yourself Away (Toy Story 4 - recenze)

(I’m Gonna) Love Me Again (Rocketman - recenze)

I'm Standing With You (Breakthrough)

Into the Unknown (Ledové království II)

Stand Up (Harriet)

Nejlepší celovečerní animovaný film

Jak vycvičit draka 3

Kde je moje tělo?

Klaus

Hledá se Yetti

Toy Story 4 - recenze

Nejlepší mezinárodní film

Corpus Christi (Polsko)

Honeyland (Severní Makedonie)

Bídníci (Francie)

Bolest a sláva - recenze (Španělsko)

Parazit (Jižní Korea)

Nejlepší celovečerní dokumentární film

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

Pro Samu

Honeyland

Nejlepší krátký film

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors' Window

Saria

A Sister

Nejlepší krátký animovaný film

Dcera

Hair love

Kitbull

Memorable

Sister



Nejlepší krátký dokument

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha



Nejlepší zvuk

Donald Sylvester (Le Mans '66 - recenze)

Alan Robert Murray (Joker)

Oliver Tarney a Rachael Tateová (1917)

Wylie Stateman (Tenkrát v Hollywoodu - recenze)

Matthew Wood a David Acord (Star Wars: Vzestup Skywalkera - recenze)

Nejlepší střih zvuku

Gary Rydstrom, Tom Johnson a Mark Ulano (Ad Astra)

Paul Massey, David Giammarco a Steven A. Morrow (Le Mans '66 - recenze)

Tom Ozanich, Dean Zupancic a Tod Maitland (Joker)

Mark Taylor a Stuart Wilson (1917)

Michael Minkler, Christian P. Minkler a Mark Ulano (Tenkrát v Hollywoodu - recenze)

Nejlepší masky

Kazuhiro Tsuji, Anne Morganová a Vivian Bakerová (Bombshell)

Nicki Ledermannová a Kay Georgiouová (Joker)

Jeremy Woodhead (Judy)

Paul Gooch, Arjen Tuiten a David White (Zloba: Královna všeho zlého - recenze)

Naomi Donneová, Tristan Versluis a Rebecca Coleová (1917)

Nejlepší návrh kostýmů

Sandy Powellová a Christopher Peterson (Irčan)

Mayes C. Rubeo (Králíček Jojo - recenze)

Mark Bridges (Joker)

Jacqueline Durranová (Malé ženy - recenze)

Arianne Phillipsová (Tenkrát v Hollywoodu - recenze)

Nejlepší výprava a dekorace

Bob Shaw a Regina Gravesová (Irčan)

Ra Vincent a Nora Sopková (Králíček Jojo - recenze)

Dennis Gassner a Lee Sandales (1917)

Barbara Lingová a Nancy Haighová (Tenkrát v Hollywoodu - recenze)

Lee Ha Jun a Cho Won Woo (Parazit)



Nejlepší vizuální efekty

Dan DeLeeuw, Russell Earl, Matt Aitken a Dan Sudick (Avengers: Endgame)

Pablo Helman, Leandro Estebecorena, Nelson Sepulveda-Fauser a Stephane Grabli (Irčan)

Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones a Elliot Newman (Lví král)

Guillaume Rocheron, Greg Butler a Dominic Tuohy (1917)

Roger Guyett, Neal Scanlan, Patrick Tubach a Dominic Tuohy (Star Wars: Vzestup Skywalkera - recenze)