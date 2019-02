Letošní Oscary budou bez moderátora. Pořadatelé chtějí dát prostor hercům a herečkám

Letošní 91. ročník cen Americké filmové akademie původně moderátora měl mít. V prosinci pořadatelé oznámili, že slavnostním večerem bude provázet komik Kevin Hart. Po třech dnech se ale této možnosti vzdal. Hart byl totiž kritizovaný za několik let staré homofobní výroky, za které se už v minulosti omluvil. Los Angeles 10:30 6. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letos bude předávání filmových cen bez moderátora. Na snímku je Emma Stone s Oscarem za roli ve filmu La La Land | Zdroj: Reuters

Jak Kevin Hart vysvětlil například v rozhovoru s jednou z minulých moderátorek Oscarů Ellen De Generesovou, nechtěl se omlouvat za něco, za co už se omlouval. Oscarů se tak vzdal, přestože jejich moderování prý patřilo mezi jeho sny, a to i proto, že by byl jedním z mála černošských komiků, kteří večerem provázeli.

Podle BBC se spekuluje o tom, že pořadatelé dlouho hledali za Harta náhradu, ale jednoduše nikoho nenašli. Moderování Oscarů je často zařazované mezi nejtěžší úkoly Hollywoodu.

Loňský omyl

Stačí připomenout například loňský velký omyl, kdy se moderátor Jimmy Kimmel musel vypořádat se záměnou obálek. Nejlepším filmem roku byl nejdřív vyhlášený muzikál La La Land, ale nakonec se ukázalo, že sošku dostane drama Moonlight. Kimmel patří mezi ostřílené komiky, přesto později prozradil, že nevěděl, co má v té chvíli dělat, ale zároveň se musel bránit smíchu.

Magazín Hollywood Reporter připomíná, že v posledních letech nikdo nesouhlasil s tím, aby Oscary moderoval víc než dvakrát. Ceremoniálu totiž rok od roku klesá sledovanost a od moderátora se očekává, že ji pomůže zvýšit. To se ale nikomu nepodařilo. Zatímco ještě v roce 2014 předávání sledovalo přes 43 milionů lidí, loni už to bylo jen 26,5 milionu - tedy nejméně v historii. Dávno pryč jsou totiž časy, kdy americké televizní scéně dominovaly tři velké kanály a neexistoval internet.

Pořadatelé vynechání moderátora zdůvodnili tím, že chtějí dát větší prostor hvězdám, které budou filmové ceny předávat. Mezi nimi budou třeba Tina Feyová, Whoopi Goldbergová, Jennifer Lopezová, Daniel Craig nebo Chris Evans. Ředitelka televize ABC Karey Burkeová si pochvalovala, že tajemno okolo jména letošního moderátora Oscarům pomohlo, protože se o nich hodně mluvilo.

Klesající sledovanost má zastavit také zkrácení ceremoniálu o půl hodiny - nebude tak trvat déle než tři hodiny. Jestli se trend v roce 90. výročí prvních Oscarů podaří odvrátit, se dozvíme 24. února.