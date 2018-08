Oscary budou mít novou kategorii. Filmová akademie chce oceňovat divácky populární snímky

Oscarový ceremoniál bude o něco kratší a vznikne nová kategorie pro divácky oblíbené filmy. Změny v úterý schválilo vedení americké Akademie filmového umění a věd, která tyto prestižní filmové ceny uděluje. Cílem je zamezit úbytek diváků. Televizní přenos jich v posledních letech sledovalo stále méně a letošní ročník dokonce nejméně v historii, napsal server časopisu The Hollywood Reporter. Los Angeles 22:27 8. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sošky filmových Oscarů | Foto: Mike Blake | Zdroj: Reuters

Kritici označovali show za příliš dlouhou a nudnou, což bylo dáno především existencí 24 kategorií, z nichž veřejnost zajímaly jenom některé. Vybrané kategorie tak budou nově v losangeleském divadle Dolby Theatre vyhlašovány během reklamních přestávek. Televizní diváci ale o ně nepřijdou, sestřih bude odvysílán později ještě během přímého přenosu na stanici ABC. Nově pořad potrvá tři hodiny namísto zhruba tří a půl.

Akademie rovněž sdělila, že vytvoří „novou kategorii pro mimořádně úspěšné populární filmy“. Jak bude snímky pro tuto kategorii vybírat, ještě není jasné.

Podle The Hollywood Reporter budou někteří patrně namítat, že taková kategorie poškodí prestiž Oscarů. Časopis ale soudí, že to není pravda, protože diváky nezajímá ani tak jméno moderátora nebo délka přenosu, jako právě soutěžní filmy. Jejich obliba pak přímo souvisí se sledovaností ceremoniálu, jehož devadesátý první ročník se uskuteční 24. února 2019. „A propast mezi filmy, na které lidé chodí do kina, a těmi, které nominuje akademie, nikdy nebyla větší,“ konstatoval The Hollywood Reporter.

Podle něj je vysoce pravděpodobné, že pokud akademie stihne novou kategorii zavést již na nadcházejícím ročníku, sledovanost ceremoniálu vzroste, neboť na Oscarech budou zastoupeny trháky jako Black Panther, Avengers: Infinity War, Deadpool 2, Mission: Impossible - Fallout nebo Mamma Mia! Here We Go Again a jejich hvězdy.