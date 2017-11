Oscarový režisér filmů Vlk z Wall Street, Taxikář či Skrytá identita Martin Scorsese slaví 75. narozeniny

Od krátkých filmů až po celovečerní snímky, které znají lidé po celém světě. Přesně to je případ režiséra Martina Scorseseho, který v pátek slaví 75. narozeniny. Režíroval filmy jako Gangy v New Yorku, Vlk z Wall Street a v roce 2016 i film Silence (Mlčení). Jeho režisérská kariéra začala v 60. letech minulého století. Los Angeles 14:30 17. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Režisér Martin Scorsese | Zdroj: Repro Twitter

Martin Scorsese začínal jako režisér krátkých filmů. Snímek z roku 1967 Kdo to klepe na moje dveře byl jeho prvním celovečerním filmem, ve kterém si zahrál i mladý herec Harvey Keitel. Právě tímto filmem se Scorsese zapsal do povědomí nejen filmových kritiků.

V 70. letech se Scorsese seznámil s americkým hercem Robertem De Nirem, který se stal jeho blízkým přítelem a spolupracovníkem. Společně natočili film Špinavé ulice, ve kterém se projevují hlavní témata Scorseseho filmu - organizovaný zločin, násilí a náboženské problémy.

Jeho typickým znakem jsou i bleskurychlé střihy a záběry z nejrůznějších úhlů - jako je to vidět třeba ve filmu Taxikář z roku 1976. V tomto snímku šokoval veřejnost příběhem násilného portrétu taxikáře, který podléhá krutému prostřetí nočního Manhattanu.

Scorsese spolupracoval také s americkým hercem Leonardem DiCapriem. Například v roce 2004 společně natočili úspěšný film Letec a o 9 let později Vlka z Wall Street. Stejně jako DiCaprio, i Martin Scorsese čekal dlouho na Oscara. Po 27 letech od první nominace se ale dočkal. Prvního a zatím stále jediného Oscara získal za režii filmu Skrytá identita z roku 2006.

V současné době pracuje na svém dalším filmu z mafiánského prostředí. The Irishman by měl mít premiéru v roce 2018 a sejít by se v něm měli herci jako Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci a Harvey Keitel.