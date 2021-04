Ze dvou míst naráz a bez děkovaček na dálku. Oscary se chystají na netradiční ceremoniál

V noci z neděle na pondělí našeho času proběhne v Los Angeles 93. ročník udílení cen americké Akademie filmového umění, známé jako Oscary. Kvůli pandemii covidu-19 se ceremoniál posunul téměř o dva měsíce, než bylo původně plánováno. Koronavirus také poznamenal slavnostní udílení, které bude poprvé na dvou místech naráz. Server iROZHLAS.cz bude ceremoniál sledovat v online reportáži. Dolby Theatre / Union Station 9:49 25. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Osmička snímků nominovaná na Oscara v kategorii nejlepší film roku 2020. Zleva: Minari, Země nomádů, Nadějná mladá žena, Sound of Metal, Mank, Chicagský tribunál, Judas and the Black Messaih, Otec | Foto: A24 / Falcon / CinemArt / Netflix / Amazon Studios / Warner Bros. / Lionsgate | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Nejvíc nominací letos získal Mank, který se uchází o deset zlatých sošek včetně té za nejlepší film. Snímek Davida Finchera vypráví o Hollywoodu 30. let minulého století očima sarkastického alkoholika a scenáristy Hermana J. Mankiewicze, jenž právě dokončuje svého Občana Kanea.

Ze skutečných událostí vychází i další dva filmy nominované v hlavní kategorii. Shodou okolností jsou oba zasazené do Chicaga. Zatímco Judas and the Black Mesiah nahlíží do fungování místní organizace Černých panterů, Chicagský tribunál mapuje soudní proces spojený s násilnými protesty proti sjezdu demokratů v roce 1968.

Mezi nejlepší filmy roky podle akademie dále patří stylizovaný thriller Nadějná mladá žena, drama Sound of Metal o bubeníkovi, který přijde o sluch, adaptace divadelní hry The Father, v níž sledujeme stárnoucího muže potýkajícího se s demencí, a Minari, z části autobiografický příběh o rodině imigrantů, která hledá svůj americký sen.

Za největšího favorita oscarového klání je ale považována Země nomádů, vítězný snímek z festivalu v Benátkách, která je místy až lyrickým rozjímáním nad stářím, ztrátou a životem.

Producenti slavnostního večera dopředu oznámili, že i přes koronavirové restrikce chtějí zachovat zdání honosné oslavy kinematografie – ačkoliv se akce nezúčastní tolik lidí, jako bývá obvyklé. Hostům údajně nebude umožněno, aby své děkovné řeči pronášeli na dálku přes videokameru.

Galavečer se už potřetí obejde bez hlavního moderátora, jednotlivé kategorie namísto toho uvedou známé tváře z řad dříve oceněných a nominovaných. Celá show přitom bude přímo pracovat s pandemií covidu-19 a jejími ničivými dopady na filmový průmysl. Výrazným motivem údajně budou roušky.

Ceremoniál se poprvé odehraje na dvou místech naráz, a to klasicky v hollywoodském sálu Dolby Theatre, a vedle toho také v budově losangeleského nádraží Union Station.

Přenos Oscarů začíná v pondělí ve 02.00 SELČ. Čeští diváci ho budou moct sledovat živě na ČT2 se simultánním překladem a komentářem filmových publicistů Pavla Sladkého a Šárky Gmiterkové.

Ceny pro nezávislý film

Země nomádů ve čtvrtek potvrdila roli favorita výhrou na cenách nezávislých filmů Spirit Awards, které Oscarům tradičně předcházejí. Navázala tak na úspěšnou šňůru po vítězstvích na nedávných Zlatých glóbech nebo britských filmových cenách BAFTA.

S prázdnou neodešla ani režisérka Chloé Zhao, jejíž práci na Zemi nomádů už stačila vyzdvihnout Asociace filmových režisérů.

Ocenění pro nezávislé snímky letos poprvé hodnotilo i televizní produkci. Cenu za nejlepší původní seriálový scénář si například odnesla Michaela Coelová za sérii Můžu tě zničit (I May Destroy You).

Spirit Awards se často pokládají za předzvěst nejprestižnějších hollywoodských ocenění. V posledních letech zvítězilo v kategorii nejlepší film u obou cen několik stejných snímků, například Dvanáct let v řetězech, Moonlight či Birdman.