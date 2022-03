ONLINE: ‚Osekané‘ kategorie i nová divácká cena. Filmová sezona vrcholí ceremoniálem Oscarů

94. VÝROČNÍ CENY AKADEMIE

Nejlepší film

Belfast

Drive My Car

Duna

K zemi hleď!

Král Richard: Zrození šampiónek

Lékořicová pizza

Síla psa

Ulička přízraků

V rytmu srdce

West Side Story

Nejlepší režie

Paul Thomas Anderson (Lékořicová pizza)

Kenneth Branagh (Belfast)

Jane Campion (Síla psa)

Rjúsuke Hamaguči (Drive My Car)

Steven Spielberg (West Side Story)

Nejlepší ženský herecký výkon

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

Olivia Colman (Temná dcera)

Penélope Cruz (Paralelní matky)

Nicole Kidman (Ricardovi)

Kristen Stewart (Spencer)

Nejlepší mužský herecký výkon

Javier Bardem (Ricardovi)

Benedict Cumberbatch (Síla psa)

Andrew Garfield (Tick, Tick ... Boom!)

Will Smith (Král Richard: Zrození šampiónek)

Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth)

Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli

Jessie Buckley (Temná dcera)

Ariana DeBose (West Side Story)

Judy Dench (Belfast)

Kirsten Dunst (Síla psa)

Aunjanue Ellis (Král Richard: Zrození šampiónek)

Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli

Ciarán Hinds (Belfast)

Troy Kotsur (V rytmu srdce)

Jesse Plemons (Síla psa)

J. K. Simmons (Ricardovi)

Kodi Smit-McPhee (Síla psa)

Nejlepší původní scénář

Paul Thomas Anderson (Lékořicová pizza)

Kenneth Branagh (Belfast)

Jane Campion (Síla psa)

Adam McKay (K zemi hleď!)

Eskil Vogt, Joachim Trier (Nejhorší člověk na světě)

Nejlepší adaptovaný scénář

Sian Heder (V rytmu srdce)

Rjúsuke Hamaguči, Takamasa Óe (Drive My Car)

Jon Spaihts, Denis Villenueve, Eric Roth (Duna)

Maggie Gyllenhaal (Temná dcera)

Jane Campion (Síla psa)

Nejlepší kamera

Greig Fraser (Duna)

Bruno Delbonnel (The Tragedy of Macbeth)

Ari Wegner (Síla psa)

Dan Laustsen (Ulička přízraků)

Janusz Kaminski (West Side Story)

Nejlepší střih

Joe Walker (Duna)

Hank Corwin (K zemi hleď!)

Pamela Martin (Král Richard: Zrození šampiónek)

Peter Sciberras (Síla psa)

Myron Kerstein, Andrew Weisblum (Tick, Tick ... Boom!)



Nejlepší hudba

Hans Zimmer (Duna)

Germaine Franco (Encanto)

Nicholas Britell (K zemi hleď!)

Alberto Iglesias (Paralelní matky)

Jonny Greenwood (Síla psa)

Nejlepší píseň

Be Alive (Král Richard: Zrození šampiónek)

Dos Orugitas (Encanto)

Down to Joy (Belfast)

No Time to Die (Není čas zemřít)

Somehow You Do (Four Good Days)

Nejlepší celovečerní animovaný film

Encanto

Luca

Raya a drak

Rodina na baterky

Utéct

Nejlepší mezinárodní film

Boží ruka (Itálie)

Drive My Car (Japonsko)

Lunana: A Yak in the Classroom (Bhútán)

Nejhorší člověk na světě (Norsko)

Utéct (Dánsko)

Nejlepší celovečerní dokumentární film

Ascension

Attica

Summer of Soul (... aneb Když se revoluce nesměla vysílat)

Utéct

Zapáleny do psaní

Kompletní přehled nominací najdete zde.