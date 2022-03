Satira na konec světa, boj o koření i Romeo a Julie v New Yorku. 10 filmů, co bojuje o Oscara

O kýženou zlatou sošku pro nejlepší film uplynulého roku se během nedělního slavnostního předávání Oscarů utká skutečně různorodý výběr snímků. Dají členové americké Akademie přednost japonské adaptaci Murakamiho povídky, sci-fi spektáklu, satirickému streamovacímu hitu, nebo snad netradičnímu psychologickému westernu? Server iROZHLAS.cz přináší profily hlavní desítky nominací. PŘEHLED Hollywood 12:34 27. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Belfast

Černobílý snímek Kennetha Branagha patří k nejosobnějším titulům na seznamu. Zachycuje totiž, zčásti autobiograficky, bouřlivé události v Severním Irsku na konci 60. let minulého století, které naruší jinak idylické dospívání devítiletého Buddyho (debutující Jude Hill).

Server iROZHLAS.cz bude letošní předávání Oscarů sledovat v online reportáži. Začínáme v pondělí ve 2.00.

Belfast se jako vítěz divácké ceny z festivalu v Torontu zařadil mezi tradiční horké kandidáty na ocenění v hlavní oscarové kategorii.

Režisér, scenárista a producent Branagh se ziskem tří nominací zase zapsal do historie udílení cen jako filmař nominovaný napříč nejvíce kategoriemi, a to konkrétně těch za nejlepší film, režii, původní a adaptovaný scénář a herce v hlavní a vedlejší roli. I přes množství nominací ale zatím držitelem Oscara není.

Drive My Car

Největším cizojazyčným favoritem letošních Oscarů je snímek, jehož úvodní titulky se objeví až po 40 minutách stopáže. Rozjímavá tříhodinová adaptace povídky Harukiho Murakamiho se stala vůbec prvním japonským zástupcem v kategorii nejlepších filmů v historii Cen Akademie.

„Je to velmi normální film,“ říká o Drive My Car jeho režisér a scenárista Rjúsuke Hamaguči. „Je o lidech, kteří mají různé chyby, ale každý se snaží zajistit si lepší život. a jeden způsob, jak toho jde dosáhnout, je někoho nebo něco milovat. Ale když někoho milujete, tak o něj také jednoho dne zákonitě přijdete,“ cituje jeho slova agentura AP.

Hamaguči, sám nominovaný v kategoriích nejlepší režie a adaptovaný scénář, nazývá emocionální příběh divadelního režiséra, který v červeném Saabu skrze umění a sdílenou bolest nachází spříznění s mladou řidičkou, „skoro až takovým oxymorónem“. „To je ten normální aspekt filmu, že je to o ztrátě a nabytí lásky,“ vysvětluje filmař.

Duna

Druhé filmové adaptaci sci-fi románu Franka Herberta sice chybí Sting ve speedech, oživení fantaskního světa vzdálené budoucnosti, kde se vedou krvavé boje o pouštní planetu Arrakis, ale nelze označit jinak než za audiovizuální spektákl.

Duna, dnes už uváděná s dodatkem „první část“ (pokračování, který se bude věnovat druhé půlce Herbertovy knihy, je plánované na podzimu 2023), zatím bodovala především v technických kategoriích, jako jsou kamera, střih, kostýmy, masky nebo výprava. Akademie naopak v nominacích nemyslela na režiséra Denise Villeneuva nebo na herecké obsazení, k němuž patří například Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac nebo Jason Momoa.

Recenzi na snímek, který si světovou premiéru odbyl na filmovém festivalu v Benátkách, si můžete přečíst zde.

K zemi hleď!

K Zemi se blíží kometa. Vědci s tvářemi Leonarda DiCapria a Jennifer Lawrence se marně snaží přesvědčit světové představitele o jejích ničivých vlastnostech – tedy, že její srážka s naší planetou povede ke kompletnímu vyhlazení lidského života. Americká prezidentka (Meryl Streep) jejich varováním nevěří a zajímá se akorát o vlastní image.

Přítomnost apokalyptické satiry K zemi hleď! v oscarové desítce nejlepších filmů není žádným velkým překvapením. Její scenárista a režisér Adam McKay totiž patří k dlouholetým oblíbencům Akademie. V roce 2015 získal pět nominací na Oscara za komediální drama Sázka na nejistotu o finanční krizi z let 2007 a 2008, o tři roky později jich pak Vice, tragikomický příběh bývalého viceprezidenta USA Dicka Cheneyho, posbíral dokonce osm. Oba snímky ale nakonec proměnily jedinou nominaci, což asi nejlépe odráží i reálné šance McKayova posledního filmu.

Celosvětovému úspěchu jednoho z nejpopulárnějších titulů streamovací služby Netflix i rozporuplným reakcím, které vzbudil mezi diváky, se věnovala epizoda podcastu Vinohradská 12.

Král Richard: Zrození šampionek

Sestry Venus a Serena Williamsovy – obě mnohonásobné držitelky grandslamových titulů, olympijské vítězky a wimbledonské šampionky – by dnes nebyly tam, kde jsou, nebýt jejich otce a trenéra Richarda Williamse a plánu, který si pro ně vysnil ještě před jejich narozením.

Will Smith si za ztvárnění ambiciózního patriarchy, který byl ochoten obětovat všechno, jen aby jeho dcery nevyrůstaly v černošském ghettu, odnesl Zlatý glóbus i cenu BAFTA. Životopisný snímek Král Richard: Zrození šampionek má tedy největší šanci uspět právě v kategorii nejlepší mužský herecký výkon.

Lékořicová pizza

On je herec a podnikatel, ona v krátké sukni asistuje školnímu fotografovi. Jemu je patnáct, a jí... nejméně o deset let více. Přesto v sobě Gary s Alanou najdou v tomhle zvláštním období 70. let minulého století, kdy je zdánlivě možné všechno i nic, vzájemné zalíbení.

Netradiční romanticky laděná tragikomedie Paula Thomase Andersona se bez velkého přehánění dá označit za rodinný projekt. Nejen, že se tu po boku debutující Alany Haim objeví i její starší sestry (s nimiž tvoří hudební trio Haim, pro které Anderson v minulosti režíroval několik videoklipů) a rodiče, ve vedlejších rolích se tu objeví také Maya Rudolph, Andersonova dlouholetá partnerka a komička, nebo jejich děti.

Cooper Hoffman, který ztvárnil roli Garyho, je synem herce Philipa Seymoura Hoffmana, známého například ze snímků Capote či Mistr.

Síla psa

S největším počtem nominací vstupuje do nedělního slavnostního večera Síla psa. Psychologické drama ve westernových kulisách vypráví o machistickém kovbojovi (Benedict Cumberbatch), který je po příjezdu bratrovy (Jesse Plemons) nové rodiny konfrontován s prvotní nežností a jemností dospívající chlapce (Kodi Smit-McPhee).

Snímek zadaptovala pro streamovací platformu Netflix novozélandská filmařka Jane Campion. Vycházela ze stejnojmenné knihy Thomase Savage z roku 1967. Za kameru se postavila Australanka Ari Wegner, která má šanci stát se první kameramankou oceněnou Oscarem.

Akademie vyzdvihla také výkony celé čtveřice hlavních hereckých představitelů, k nimž vedle už zmíněných patří ještě Kirsten Dunst.

Ulička přízraků

Noirově laděný thriller mexického režiséra Guillerma del Tora zavádí diváky do prostředí cirkusu, kde falešný mentalista (Bradley Cooper) skrze manipulaci a oslňující charismatické vystupování šplhá vzhůru společenským žebříčkem.

Druhá adaptace románu Williama Lindsayho Greshama se dočkala pozitivního přijetí ze strany kritiky, v kinech ale pohořela. Přesvědčit lidi, aby se na Uličku přízraků přišli podívat na široká plátna, se v otevřeném dopisu zveřejněném v deníku Los Angeles Times snažil i americký režisér Martin Scorsese. Del Torův film nazval znepokojujícím a vzrušujícím zároveň.

V rytmu srdce

Mnohem lépe než český překlad vypovídá o ději hřejivého snímku scenáristky a režisérky Sian Heder původní název filmu. Za zkratkou CODA se skrývá „child of deaf adults“, neboli dítě neslyšících rodičů, což je právě případ i 17leté Ruby (Emilia Jones). Jako jediná slyšící členka rodiny platí za tlumočnici pro jejich rybářský byznys. Dívčiným velkým snem je ale studovat zpěv – něco, co její rodiče a bratr nemohou, z pochopitelných důvodů, pochopit.

Americký remake francouzské tragikomedie La Famille Bélier si po premiéře na Sundance koupila za rekordních 25 milionů dolarů společnost Apple. Herecké obsazení tvoří převážně neslyšící herci (Marlee Matlin, Troy Kotsur, Daniel Durant).

Kotsur je prvním hercem se sluchovým postižením nominovaným na Oscara. Pokud se mu v kategorii nejlepších mužských hereckých výkonů ve vedlejší roli podaří vyhrát, bude teprve druhým oceněným neslyšícím hercem ve více než 90leté historii Cen Akademie. Tou první byla v 80. letech právě jeho herecká kolegyně Marlee Matlin.

West Side Story

Shakespearův Romeo a Julie a jeho centrální svár znepřátelených rodin přenesený do ulic New Yorku mezi neslučitelné skupiny bělošských a portorikánských imigrantů. West Side Story se jako jeden z nejslavnějších muzikálů všech dob dočkal filmové adaptace už na začátku 60. let, kdy také posbíral deset Oscarů – včetně toho pro nejlepší film roku.

Pokud by se to samé nyní, o 60 let později, podařilo remaku Stevena Spielberga, platil by snímek za naprostou raritu. Ariana DeBose, nominovaná za roli Anity, se výhrou zase může zasloužit o další oscarovou kuriozitu: ocenění dvou hereček za ztvárnění stejné postavy. Zlatou sošku už si totiž v roce 1962 odnesla i její předchůdkyně Rita Moreno.