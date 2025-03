Vizuální spravedlnost, papežský thriller a satira s injekcemi hnisu. Které filmy mají šanci na Oscara?

V noci z neděle na pondělí se rozhodne o držitelích 97. Cen Akademie. Šanci získat tu nejkýženější z nich, Oscara pro nejlepší film uplynulého roku, mají příběhy o zničených amerických snech, dva muzikály i zdrcující dramata inspirovaná reálnými událostmi. Los Angeles 16:04 2. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Desítka filmů nominovaných na Oscara pro nejlepší film roku 2024: (zleva) Anora, Bob Dylan: Úplně neznámý, Brutalista, Čarodějka, Duna: Část druhá, Emilia Pérez, Konkláve, Navždy s vámi, Nickel Boys, Substance | Foto: CinemArt / Falcon / Aerofilms / Vertical Ent. / Orion Pictures | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Anora

Moderní pohádka o Popelce, kterou naruší příchod arménských bouchačů, zaujala už v květnu na festivalu v Cannes, odkud si odvezla Zlatou palmu pro nejlepší film. V mezidobí se pak začalo zdát, jako by okouzlení ze snímku Seana Bakera, dlouholetého oblíbence nezávislé scény a milovníka malých lidských tragikomedií z okraje společnosti, stačilo vyprchat.

Poslední týdny ovšem Anořina hvězda opět stoupá — a může přinést cenu nejen Bakerovi (režisérovi, producentovi, scenáristovi a střihači v jedné osobě), ale i herečce Mikey Madison nebo i samotnému filmu o dalším rozbořeném americkém snu.

Mark Ejdelštejn a Mikey Madison ve snímku Anora | Zdroj: Cinemart

Bob Dylan: Úplně neznámý

Není to váš standardní životopisný snímek. Režisér James Mangold se – inspirován knihou Elijaha Walda – místo kariéry a výčtu životních osudů zaměřuje v hudebním dramatu Bob Dylan: Úplně neznámý na to, jak se jedna milovaná a veskrze excentrická folková postava dala na elektroniku.

„V Úplně neznámém chybí příběh úspěchu, po kterém hvězdy propadají drogám, vlastnímu sobectví nebo toxickému úspěchu, machinacím svých manažerů a showbyznysu jako takového. Případně čelí svým démonům z dětství, což jsou ve zkratce nejobvyklejší motivy v hudebních životopisných filmech současnosti,“ píše v recenzi Pavel Sladký.

Dylanův představitel Timothée Chalamet by se krátce po svých 29. narozeninách mohl stát nejmladším držitelem Oscara za mužský herecký výkon. Připravit ho o něj může pouze současný majitel tohoto titulu – Adrien Brody.

Timothée Chalamet sám zpívá všechna klíčová hudební čísla snímku Bob Dylan: Úplně neznámý | Zdroj: Falcon

Brutalista

Zčásti příběh fiktivního židovského architekta, zčásti apel za svobodnou tvorbu a zčásti imigrantská balada má celkem 215 minut a jednu povinnou, do filmu napevno vloženou přestávku k tomu. Režisér Brady Corbet natočil Brutalistu, velkého vítěze lednových Zlatých glóbů, za velice úsporných devět milionů dolarů a údajně na něm také nic nevydělal.

Snímku i jeho titulnímu představiteli, americkému herci Adrienu Brodymu, dost možná překazily vítěznou šňůru zprávy o využití umělé inteligence pro návrh některých architektonických nákresů a zdokonalení přízvuku v maďarsky mluvených replikách.

Adrien Brody ve snímku Brutalista | Zdroj: Cinemart

Čarodějka

První část filmové adaptace megaúspěšného muzikálového představení patří k nejvýdělečnějším snímkům uplynulého roku. Příběh o přátelství Elpheby a Glindy, v klasické pohádce Čaroděj ze země Oz známých jako Zlá čarodějka ze Západu a Hodná čarodějka z Jihu, posbíral celkem deset oscarových nominací. Dvě i pro představitelky hlavních rolí Cynthiu Erivo a Arianu Grande.

Ariana Grande a Cynthia Erivo ve snímku Čarodějka | Zdroj: Cinemart

Duna: Část druhá

Pokračování sci-fi eposu Denise Villeneuva o písečných červech, meziplanetárních válkách a zrození falešného mesiáše je pozapomenutým klenotem letošní oscarové sezony. Možná i proto, že platí „až za ten druhý“ snímek s Timothéem Chalametem v hlavní roli.

Faktem ale zůstává, že jde o horkého kandidáta aspoň v některých technických kategoriích, jako jsou vizuální efekty nebo kamera.

Timothée Chalamet jako Paul Atreides ve snímku Duna: Část druhá | Zdroj: Vertical Ent.

Emilia Pérez

S největším počtem nominací, čtyřmi Zlatými glóby, pěti Evropskými filmovými cenami, několika oceněními z Cannes a pověstí záporáka letošní oscarové sezony vstupuje do slavnostního večera snímek Jacquesa Audiarda.

Španělsky mluvená a zpívaná, ale ve Francii produkovaná opera o drogovém bossovi, který se po tranzici pokouší uniknout vlastní minulosti, si vysloužila kritiku ze strany LGBTQ komunity i obyvatel Mexika, kde se má odehrávat.

„Probíhá tu drogová válka, 500 tisíc lidí (jen od roku 2006, pozn. BBC) zemřelo, na 100 tisíc jich zmizelo – a vy z toho uděláte muzikál,“ cituje server britské veřejnoprávní televize mexického scenáristu Héctora Guilléna. Ten americkou Akademii v den zveřejnění oscarových nominací označil v hojně sdíleném příspěvku, kde Audiardův snímek nazval rasistickým a eurocentrickým výsměchem.

Vrcholem pak bylo odhalení série dnes už smazaných problematických tvítů herečky Karly Sofie Gascón na konto muslimů, obětí policejní brutality, Číny i samotných Oscarů, které v roce 2021, kdy měly nominaci filmy Země nomádů, Minari, Ma Rainey – matka blues nebo Jidáš a černý mesiáš, podle ní připomínaly „afro-korejský festival“.

Zoe Saldaňa ve snímku Emilia Pérez | Zdroj: Aerofilms

Konkláve

„Vždycky jsem psal o politice a moci. Zajímá mě, co dělá s lidmi, tím typem lidí, co se za ní ženou,“ popsal spisovatel Robert Harris svůj zájem o volbu papeže v rozhovoru s agenturou AP. „V určitém smyslu jsou to ty nejdůležitější volby vůbec: volby pozemského zástupce Boha, duchovního vůdce více než jedné miliardy lidí. Nic většího asi, zcela upřímně, neexistuje.“

Harris se ve své novele, ze které vychází scénář Petera Straughana, inspiroval konkláve z roku 2005, během kterého byl zvolen papež Benedikt XVI.

Německý režisér Edward Berger, jehož další knižní adaptace Na západní frontě klid získala před dvěma lety Oscara pro nejlepší mezinárodní film, obsadil do hlavních rolí svého papežského thrilleru Ralpha Fiennese, Stanleyho Tucciho, Sergia Castellitta a Isabellu Rossellini. O speciální efekty se postarali trikaři z tuzemské společnosti UPP.

Ralph Fiennes ve snímku Konkláve | Zdroj: Vertical Ent., Focus Features

Navždy s vámi

S hořce polykanými slzami a nepolevujícím úsměvem – i když si to pánové od novin zrovna nežádají – sehrává brazilská herečka Fernanda Torres skutečný příběh Eunice Paivy, pozdější významné lidsko-právní advokátky, která během vojenské diktatury přijde o manžela a dalších více než 20 let čeká na zjednání nápravy.

„Vždycky mě lákaly filmové narativy, kde vývoj postav nějak splývá s vývojem země,“ prozradil režisér Walter Salles webu BBC. Drama Navždy s vámi se v Brazílii stalo kinohitem. Hrozbu diktatury ale zpřítomnilo i mnohým divákům v zahraničí, což dokazují mimo jiné i tři oscarové nominace.

Fernanda Torres ve snímku Navždy s vámi | Zdroj: Aerofilms

Nickel Boys

Adaptace Pulitzerovou cenou oceněné knihy Colsona Whiteheada má jednu naprosto odzbrojující kvalitu: kamera se tu totiž stává očima dvojice černošských mladíků, kteří společně tráví čas v nápravné chlapecké škole na Floridě. Vidíme tak tvrdou realitu ústavu, kde fyzické tresty klidně přerůstaly k zabití, ale i jejich radostné vzpomínky nebo chvilky myšlenkové disociace.

„Ty chlapce tam pohřbívali – a stejně tak se snažili pohřbít minulost,“ říká režisér RaMell Ross o skutečné nápravné škole na Floridě, která jeho snímek inspirovala. Ta fungovala více než 110 let. Během důkladných výzkumů v roce 2012 se na jejích pozemcích objevilo 55 neoznačených hrobů, o sedm let později dalších 27.

„Když točíte o spravedlnosti – a já bych rád pohlížel na tenhle film jako na jistou vizuální spravedlnost – vždycky je na to ta správná doba. A možná se vždycky stane o to správnější, protože se zdá, že tyhle věci nikdy neskončí,“ dodává Ross.

Ze snímku Nickel Boys | Zdroj: Orion Pictures

Substance

„Co se masek týče, byl to obzvlášť vzrušující rok,“ píše deník The New York Times v profilu nominovaných maskérů a tvůrců protetických částí těla. U satirického body hororu v režii francouzské filmařky Coralie Forgeat se v kontextu maskérského arzenálu zmiňují kýble krve a injekce naplněné hnisem.

A že bylo obojího v příběhu o stárnoucí celebritě, která se užitím neznámé drogy pokouší navrátit (domněle) ztracenou krásu, potřeba kvanta!

„Substance je také kritikou Hollywoodu jako jednoho z motorů kultu těla a ideálu krásy. Demi Moore reprezentuje všechny ty filmové hvězdy-šedesátnice, které vypadají o 20 let mladší a musely tomu v životě mnohé obětovat,“ vypichuje ve své recenzi Pavel Sladký.

Margaret Qualley ve filmu Substance | Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary

Web iROZHLAS.cz bude sledovat předávání Oscarů v online reportáži od pondělní jedné hodiny ráno.