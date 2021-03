Nejvíc nominací na Oscara má Mank. Český Šarlatán se v zahraniční konkurenci neprosadil

NOMINACE NA 93. VÝROČNÍ CENY AKADEMIE

Nejlepší film

The Father

Judas And The Black Messiah

Mank

Minari

Země nomádů

Nadějná mladá žena

Sound of Metal

Chicagský tribunál

Nejlepší režie

Thomas Vintenberg (Chlast)

David Fincher (Mank)

Lee Isaac Chung (Minari)

Chloe Zhao (Země nomádů)

Emerald Fennellová (Nadějná mladá žena)

Nejlepší ženský herecký výkon

Viola Davisová (Ma Rainey - matka blues)

Andra Dayová (The United States vs. Billie Holiday)

Vanessa Kirbyová (Střípky ženy)

Frances McDormandová (Země nomádů)

Carey Mulliganová (Nadějná mladá žena)

Nejlepší mužský herecký výkon

Riz Ahmed (Sound of Metal)

Chadwick Boseman (Ma Rainey - matka blues)

Anthony Hopkins (The Father)

Gary Oldman (Mank)

Steven Yeun (Minari)

Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli

Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm)

Glenn Closeová (Americká elegie)

Olivia Colmanová (The Father)

Amanda Seyfriedová (Mank)

Yuh-Jung Youn (Minari)

Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli

Daniel Kaluuya (Judas And The Black Messiah)

Sacha Baron Cohen (Chicagský tribunál)

Leslie Odom Jr. (One Night In Miami)

Paul Raci (Sound Of Metal)

Lakeith Stanfield (Judas And The Black Messiah)

Nejlepší původní scénář

Will Berson a Shaka King (Judas And The Black Messiah)

Lee Isaac Chung (Minari)

Emerald Fennellová (Nadějná mladá žena)

Darius a Abraham Marderovi (Sound of Metal)

Aaron Sorkin (Chicagský tribunál)

Nejlepší adaptovaný scénář

Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedmanová (Borat Subsequent Moviefilm)

Florian Zeller a Christopher Hampton (The Father)

Chloe Zhao (Země nomádů)

Kemp Powers (One Night in Miami)

Ramin Bahrani (Bílý tygr)

Nejlepší kamera

Sean Bobbitt (Judas and the Black Messiah)

Erik Messerschmidt (Mank)

Dariusz Wolski (Zprávy ze světa)

Joshua James Richards (Země nomádů)

Phedon Papamichael (Chicagský tribunál)

Nejlepší střih

Yorgos Lamprinos (The Father)

Chloe Zhao (Země nomádů)

Frédéric Thoraval (Nadějná mladá žena)

Mikkel E. G. Nielsen (Sound of Metal)

Alan Baumgarten (Chicagský tribunál)

Nejlepší hudba

Terence Blanchard (Bratrstvo pěti)

Emile Mosseri (Minari)

James Newton Howard (Zprávy ze světa)

Trent Reznor, Atticus Ross (Mank)

Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste (Duše)

Nejlepší píseň

Fight for You (Judas and the Black Messiah)

Hear My Voice (Chicagský tribunál)

Husavík (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga)

Io Si (Seen) (Život před sebou)

Speak Now (One Night in Miami)

Nejlepší celovečerní animovaný film

Až na Měsíc

Duše

Frčíme

Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon

Vlkochodci

Nejlepší mezinárodní film

Chlast (Dánsko)

Better Days (Hongkong)

Colectiv (Rumunsko)

The Man Who Sold His Skin (Tunisko)

Quo Vadis, Aida? (Bosna a Hercegovina)

Nejlepší celovečerní dokumentární film

Colectiv

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time

Nejlepší krátký film

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

Nejlepší krátký animovaný film

Burrow

Genius Loci

Mám vás ráda, ať se stane cokoli

Opera

Yes-People

Nejlepší krátký dokument

Colette

A Concerto Is A Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song For Latasha

Nejlepší zvuk

Warren Shaw, Michael Minkler, Beau Borders a David Wyman (Greyhound)

Ren Klyce, Jeremy Molod, David Parker, Nathan Nance a Drew Kunin (Mank)

Oliver Tarney, Mike Prestwood Smith, William Miller a John Pritchett (Zprávy ze světa)

Ren Klyce, Coya Elliott and David Parker (Duše)

Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolencová, Carlos Cortés a Phillip Bladh (Sound of Metal)

Nejlepší masky

Marese Langanová, Laura Allenová a Claudia Stolzová (Emma.)

Eryn Krueger Mekashová, Matthew Mungle a Patricia Dehaneyová (Americká elegie)

Sergio Lopez-Rivera, Mia Nealová a Jamika Wilsonová (Ma Rainey - matka blues)

Gigi Williamsová, Kimberley Spiteriová a Colleen LaBaffová (Mank)

Mark Coulier, Dalia Colliová a Francesco Pegoretti (Pinocchio)

Nejlepší návrh kostýmů

Alexandra Byrneová (Emma.)

Ann Rothová (Ma Rainey - matka blues)

Trish Summervillová (Mank)

Bina Daigelerová (Mulan)

Massimo Cantini Parrini (Pinocchio)

Nejlepší výprava a dekorace

Peter Francis / Cathy Featherstonová (The Father)

Mark Ricker / Karen O'Harová a Diana Stoughtonová (Ma Rainey - matka blues)

Donald Graham Burt / Jan Pascale (Mank)

David Crank / Elizabeth Keenanová (Zprávy ze světa)

Nathan Crowley / Kathy Lucasová (Tenet)

Nejlepší vizuální efekty

Matt Sloan, Genevieve Camilleriová, Matt Everitt a Brian Cox (Love and Monsters)

Matthew Kasmir, Christopher Lawrence, Max Solomon a David Watkins (Půlnoční nebe)

Sean Faden, Anders Langlands, Seth Maury a Steve Ingram (Mulan)

Nick Davis, Greg Fisher, Ben Jones a Santiago Colomo Martinez (Ivan je jen jeden)

Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley a Scott Fisher (Tenet)