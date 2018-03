Nemůžu být klidný, když se do parlamentu dostává komunistický fízl, říká Martin Dejdar

„Sedmnáct let spojených se seriálovou rolí Tondy Maděry, politického vězně, mě nemůže nechat klidným, když se do parlamentu dostává komunistický fízl. A začínají se dít podivné věci za souhlasu zákonodárců, které jsme na jejich pozice svými hlasy dostali a mají pro nás dělat dobro,“ komentuje herec Martin Dejdar, který byl hostem Českého rozhlasu Plus, situaci kolem poslance Zdeňka Ondráčka z KSČM. Praha 13:49 11. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Tíží mě to, co se teď děje kolem nás. Že se nemůžeme teď vůbec cítit svobodní v zemi, která by být svobodná měla. Domnívám se, že ohrožení demokracie tady u nás skutečně funguje a je jen na nás, abychom si řekli, jestli dál chceme trpět tyhlety věci, nebo se o tu demokracii znovu popereme,“ říká v pořadu Osobnost Plus.

Podle něj nejsou zbytečná shromáždění a různé protesty. „Myslím si, že to je jediný způsob, jak můžeme vyjádřit svoji nespokojenost, protože politiky zvolíme a pak už nemáme možnost s tím něco dělat. A jak je vidět, tak to funguje,“ myslí si.

Jak to bylo s podporou Zemana?

Moderátorka Barbora Tachecí se vrací i k ostrému vyjádření scénárity a spisovatele Jiřího Stránského, autora seriálu Zdivočelá země. Ten v roce 2013 v reakci na údajnou podporu Dejdara Miloši Zemanovi napsal v prohlášení s Hynkem Bočanem: 'Skončili jsme s ním'.

Dejdar po letech vysvětluje: „Já jsem to řekl na tiskové konferenci k poslední sérii Zdivočelé Země někdy v listopadu. Povídalo se tehdy o několika kandidátech na prezidenta a já jsem řekl, že by mohli být všichni slušnými a dobrými prezidenty a pan Zeman že by mohl být také dobrý prezident. Že by s ním mohla být sranda, podle toho, jak vždycky něco komentoval a měl různé bonmoty do té doby. A tak že si myslím, že by mohl být i on dobrým prezidentem. Následně ale věta pokračovala, že by to mohl být i pan Fischer myslím, nebo pan Schwarzenberg."

Stránský se následně se za svoje vyjádření omluvil. „Byl to boj gigantických emocí, který vedl až k napadání jednoho druhým,“ říká po letech herec a dodává, že u prvního kola prezidentských voleb v roce 2013 ani nebyl.

Proč nejdete do politiky?

„Protože vím, co je to chránit si soukromí a rodinu. Zažil jsem, co to znamená mít v ohrožení děti. Proto jsem se rozhodl před lety rodinu odstěhovat do jiné země, aby byly chráněny, když tady to nejde,“ odpovídá na otázku, proč se neangažuje v politice.

Jste čekatel na nějakou zásadní roli, projekt, nebo si myslíte, že to nejlepší už je hotové? zeptala se dál herce Barbora Tachecí.

Martin Dejdar Herec, moderátor a producent Martin Dejdar se narodil 11. března 1965 ve Vysokém Mýtě. V roce 1987 ukončil studium na pražské DAMU a nastoupil ke svému prvnímu divadelnímu angažmá do pražského klubového divadla Studio Ypsilon. V roce 1993 získal svou první hlavní roli ve filmovém muzikálu Šakalí léta. Následovaly filmy Amerika a Učitel tance, za druhý jmenovaný obdržel v roce 1995 cenu Český lev za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli. V roce 1999 měl premiéru film Panství, který Martin Dejdar koprodukoval a hrál v něm hlavní roli. Jako producent se následně podílel také na filmu Eliška má ráda divočinu. Svůj komediální talent a pohotovost využil Martin Dejdar při práci moderátora zábavných televizních pořadů, jako byla Šance, Ptákoviny, Na vlastní nebezpečí nebo Vaše velká premiéra. Pro televizi dabuje Barta Simpsona v kresleném seriálu Simpsonovi.

„Kdybych si myslel, že to nejlepší už je hotové, tak tady nejsem a nedělám to. Jsem čekatel celý život. Pořád čekám na role. Pořád. Jsou období, kdy to trvá déle, a jsou období, kdy to jde dobře. Ale herec v podstatě čeká pořád a nikdy si neříká o roli, že je zásadní nebo poslední.“

Současně herec podotýká, že ještě nikdy v životě nedostal roli, v níž by mohl ukázat všechno, co umí. „Něco takového mi ještě nebylo nabídnuto,“ dodává.

S Čechy je těžké mluvit o Americe

Se svými zkušenostmi hodnotí Martin Dejdar v rozhovoru také úroveň českých muzikálů. „Dělali jsme v Hudebním divadle Karlín muzikál Producenti. Jel jsem se na to podívat do New Yorku. Viděl jsem to dvakrát nebo třikrát a můžu vám říct, že české nastudování bylo srovnatelné,“ říká a dál svými slovy podporuje českou scénu:

„A musíme vzít také v potaz, že naši herci a zpěváci jsou schopni zahrát ve filmu, v televizi i na divadle. V Americe je nabídka lidí a čekatelů na roli gigantická. V New Yorku bude po barech možná tisíc barmanů, kteří by mohli u nás hrát z fleku a čekají jen, až dostanou příležitost.“

O Spojených státech, kde jeho rodina několik let žila, mluví v kontextu generalizujícího českého pohledu:

„Je strašně těžké vůbec tady o Americe mluvit, protože u nás přetrvává pohled, že je Amerika něco špatného a že bychom se tam vůbec neměli otáčet. A pořád mám takový pocit, že směřujeme na východ spíš než na západ. Je to strašná chyba. Řeknu jen jednu základní věc. Myslím, že svoboda spočívá v tom, že se lidé chovají podle platných psaných i nepsaných zákonů. A totéž čekají i od toho druhého. A že ten druhý se tak taky chová.“