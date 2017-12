Film Ostře sledované vlaky připomíná v Loděnici nové muzeum

„Je to takové minimuzeum, protože jsme jen ve dvou místnostech na nádraží, zatím jsme nesehnali větší prostory. Ale myslím si, že to dává dobrý základ pro další, kdyby někdo, někdy, po nás chtěl muzeum zvětšit, možnosti tu jsou,“ popsala kurátorka výstavy a autorka myšlenky na vybudování muzea Alena Heinrichová.

Oscarový snímek Ostře sledované vlaky natočil v Loděnici režisér Jiří Menzel v roce 1966 podle stejnojmenné novely Bohumila Hrabala. Ve filmu si zahráli i někteří místní obyvatelé, například Jiří Cajthaml, jehož otec dělal na nádraží přednostu. Návštěvníci muzea se ním budou moci v některých dnech přímo setkat a vyslechnout zážitky z filmování.

Vybudování muzea podporuje i vedení obce, které vyjednalo pronájem nádražní budovy od Správy železniční dopravní cesty. Část budovy opravili dobrovolníci. Samotná trať sice byla nedávno rekonstruována, ale objekt podle Heinrichové spíše chátrá, jízdenky se v něm už roky neprodávají.

Muzeum by se časem mohlo přesunout do vedlejší budovy, která v minulosti sloužila ke skladování příze. V budoucnu by mohla sloužit i jako místo pro pořádání kulturních akcí. Tento objekt ale patří Českým drahám a je ve špatném technickém stavu. Na úpravy budou potřeba minimálně statisíce korun. Obec už zkoušela jednat, po Novém roce by jednání měla pokračovat.

Expozice začala vznikat v listopadu, do příprav se zapojily tři místní spolky: Loděnická vlastivěda pod vedením Aleny Heinrichové, LoDění zastupuje Martin Bok a Loděnickou kulturní společnost Pavel Machač. „Loděnice je vstupní branou do Českého krasu - kříží se tu dálnice, autobusové linky, železnice a turistické značky. Po otevření muzea můžeme očekávat další nárůst turistického ruchu v obci, což bude přínosné i pro místní podnikatele,“ řekl Bok.

Trať 173 je železniční trať z Prahy Smíchov přes Rudnou u Prahy do Berouna. Úsek Praha - Smíchov - Rudná byl uveden do provozu v roce 1873 jako součást Pražsko-duchcovské dráhy, úsek z Rudné do Berouna - Závodí zahájil provoz v roce 1897 a úsek mezi Závodím a železniční stanicí Beroun je společný s tratí Beroun - Rakovník z roku 1876. Trať je dlouhá 34 km a osobní vlak ji ujede přibližně za hodinu.