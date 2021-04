Fanoušci Pána prstenů se dočkali. Ruská televize zveřejnila roky ztracenou sovětskou adaptaci knihy

Na internetu se objevil zhruba 30 let starý sovětský televizní film natočený na motivy fantasy ságy Pán Prstenů. Fanoušci dílo dlouho považovali za ztracené, teď hraný snímek vzbuzuje nadšení. Během několika dní ho zhlédlo přes 900 tisíc lidí. Středozemě 8:04 7. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ze sovětského dvoudílného televizního snímku Pán prstenů | Zdroj: Reprofoto 5TV

Je poznat, že jde o velmi nízkonákladový film, a to zejména v porovnání se známou verzí novozélandského režiséra Petera Jacksona, která měla premiéru pouze o deset let později. Kostýmy jsou ve srovnání s ní velmi jednoduché, triky nedokonalé a zvukové efekty značně překvapivé. Celé to tak připomíná spíše divadelní produkci.

Dvoudílná televizní minisérie Khraniteli (Držitelé) má navíc výraznou titulní píseň. Fanoušci se teď baví hlavně tím, jak odlišný je sovětský pokus o ztvárnění světa J. R. R. Tolkiena.

Podle britského deníku Guardian se dílo vysílalo jen jednou, a pak zmizelo v archivech Leningradské televize. A to až do chvíle, kdy ho nástupnická stanice 5TV z ničeho nic nezveřejnila na svém YouTube kanálu. Ruští fanoušci Pána prstenů prý marně desítky let pročesávali archivy.

Obě části v původní ruském jazyce jsou volně ke zhlédnutí a dohromady trvají dvě hodiny. Dějově končí zhruba ve stejném momentě jako děj první knihy trilogie.

Pán prstenů není jediná Tolkienova kniha, která se dočkala filmového zpracovaní i někým jiným než Peterem Jacksonem. Animovaný Hobit vznikl už v roce 1977. Podílelo se na něm japonské studio Topcraft, předchůdce známého studia Ghibli, které stojí například za snímku Můj soused Totoro nebo Princezna Mononoke.

V roce 1980 potom následoval animovaný Pán prstenů, který už byl divácky přijatý trochu chladněji.