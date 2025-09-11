Pardubická studentka chtěla upozornit na sebevraždy dospívajících. Její film má už i své webové stránky
Studentce Dominice Olivové z Pardubic bylo teprve sedmnáct let, když se rozhodla natočit film upozorňující na problém sebevražd dospívajících. Film následně skutečně vznikl a ve středu na Světový den prevence sebevražd k němu spustila také webové stránky Projekt naděje.
„Nápad vznikl už ve druhém ročníku na střední škole, kdy jsme se s mojí spolužačkou Barčou Metelkovou bavily o tématu duševního zdraví. Já jsem pár měsíců před tím četla knížku Co jsme si nikdy neřekli. A nějak jsme náhodně vymyslely vytvoření filmu podle té knížky,“ říká autorka nápadu, studentka z Pardubic.
‚Vložila jsem do toho všechno.‘ Pardubická studentka natočila film o sebevraždách, spustila k němu i web
Do natočení filmu, který sleduje příběh tří dospívajících dívek potýkajících se s duševními problémy, se skutečně pustila – a to i přesto, že musela mimo jiné získat práva od britské autorky knižní předlohy.
„To byl rok plný práce, kdy bylo potřeba získat autorský souhlas, finance, štáb, lokace, herce. Šlo to postupně. Ale musím říct, že od prvního momentu, co jsme projekt vymysleli, tím naprosto žiju až doteď. Šla jsem do všeho po hlavě, zkoušela jsem všechny možnosti, vložila jsem do toho úplně všechno a vždycky se pak ukázala nějaká cesta. Opravdu to dopadlo dobře,“ vypráví.
‚Neustálé porovnávání‘
Jednu z postav ve filmu ztvárnila přímo Dominika. Vedle ní se objevují i další neherci. Režie se ujal herec a režisér Michal Pazderka, kterého myšlenka nadchla, ale zároveň ho překvapilo, kolika mladých lidí se otázka psychických problémů dotýká.
„Obecně si myslím, že za psychické problémy mladých lidí v dnešní době můžou hlavně sociální sítě, protože se neustále porovnáváme jeden s druhým. Na instagramu neustále narážíme na fotky z dovolených, influencery, kteří se chlubí tím, co mají a ostatní ne. Pak má člověk tendenci se porovnávat a má dojem, že ve svém životě dělá něco špatně, když nemá miliony na účtu ve svých dvaceti letech,“ popisuje Pazderka.
Film má za sebou premiéru i několik dalších promítání. Olivová k němu s pomocí psychologů, pracovníků pedagogicko-psychologické poradny a dalších odborníků připravila program pro žáky druhého stupně základních škol. A ve středu na Světový den prevence sebevražd představila také nové webové stránky.
„Jde je nalézt pod názvem www.projektnadeje.cz. Na tomto webu je nejen přístupný film i s metodikou s programem do škol, ale je zde i portál odborné pomoci od organizace Nevypusť duši,“ doplňuje Olivová. Zájemci se na webu také dozví příběh vzniku celého projektu.