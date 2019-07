Je to skoro, jako bychom měly společný, tajný jazyk, popisuje Clarksonová natáčení s ženami

Americká herečka Patricia Clarksonová na Filmovém festivalu v Karlových Varech v sobotu převezme ocenění za přínos světové kinematografii. „Šokovalo mě, kolik se tady najde lidí, co čeká na můj podpis. Myslela jsem, že prostě přijedu do tohohle rezortního městečka, kde možná bude jeden člověk, co bude chtít můj podpis,“ řekla umělkyně v pátek na tiskové konferenci. Karlovy Vary 16:28 5. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na filmový festival do Karlových Varů přijela americká herečka Patricia Clarksonová. Při závěrečném ceremoniálu obdrží Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografi | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Je velmi šťastná, že se na festivalu sešla s Julianne Moorovou. „Jsme obě rudovlasé herečky z New Yorku, kterým není třicet. Je čest, že jsme tu na festivalu spolu. Zbožňuju ji. A jsem také ráda, že teď budeme mít i stejnou cenu. Třeba jednou spolu nějakou cenu také převezmeme.“

Držitelka Zlatého glóbu vzpomínala i na natáčení minisérie Ostré předměty, kde za roli matky toto ocenění získala. „Bylo to temné a syrové a úžasné.“ Spolupráce s Amy Adamsovou prý byla jedním z nejlepších zážitků její kariéry.

„Měla jsem štěstí, že jsem v průběhu své kariéry pracovala se skvělými herci a tvůrci. Tak doufám, že to tak bude i pokračovat.“

Má také mnoho dalších ocenění třeba za roli v nízkorozpočtovém filmu Večeře s April, která jí vynesla i nominaci na Oscara. Přestože později hrála i ve velkých produkcích, a jak říká, má ráda ten luxus mít svůj vlastní herecký karavan, na nezávislý film nedá dopustit. I proto, jak řekla, že také „tím nejlepším způsobem" oslavoval ženy.

Ve Varech v pátek představí film Řidičský průkaz, kde hraje v režii Isabel Coixetové po boku Bena Kingsleyho. „Trvalo mi několik let ten film natočit. Byl to opravdu výplod lásky.“

Řekla, že ráda pracuje s režiséry muži, ale že je pyšná na to, že ještě před kampaní MeeToo pracovala s úžasnými ženami. „Je to trochu jiné. Je to skoro, jako bychom měly společný, tajný jazyk. Určité věci chápeme jen my ženy. Ženy třeba dokáží říct, když jste neslušivě osvětlené. Potřebujeme ženy za kamerou.“

Streamovací služby jako Netflix, HBO nebo Amazon jsou podle ní skvělé pro ženy. Dokázaly ženám nad 40 let dát komplexní, živoucí prostředí k realizaci. „Možná se teď celý náš svět vejde do jednoho notebooku.“

Ačkoliv v poslední době hrála hlavně matky, nebyly to vždy kladné postavy. I tak si k nim ale Clarsonová snažila najít cestu. „Hlavně musíte své postavy milovat. Je to tragédie, pokud svou roli soudíte. Nikdy jsem Adoru (postava z minisérie Ostré předměty) nevnímala jako zlou. Vnímala jsem ji jako ženu, která trpěla hroznou nemocí, měla za sebou bolestivé dětství. Snažila jsem se do ní vnést co nejvíc světla, protože jsem věděla, že ji čeká spousta temna.“

Konkrétní plány do budoucna hollywoodská herečka ale ještě nemá. „Neumím režírovat, ani psát. Teď mě čeká jeden film s evropským režisérem. Trochu jsem měla v posledním roce pauzu. V neděli mě čekají lázně. A budu pít místní vodu.“