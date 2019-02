Pelíšky, S čerty nejsou žerty a další. Ulož.to prohrálo soud, nesmí nabízet šest českých filmů

Server Ulož.to prohrál spor se společností DILIA, která zastupuje autory a nositele autorských práv k literárním, divadelním i audiovizuálním dílům. Úložiště podle rozsudku nesmí nabízet šestici českých filmů v čele s oblíbenými Pelíšky. Informovaly o tom Hospodářské noviny. Rozsudek není pravomocný a bude jej přezkoumávat vrchní soud. Praha 10:40 26. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oblíbený film Pelíšky je na serveru Ulož.to v mnoha verzích | Zdroj: repro Ulož.to

Přestože agentura DILIA zastupuje celou řadu autorů, žalobu podala jenom kvůli šesti konkrétním filmům – Obušku z pytle ven, Ostře sledované vlaky, S čerty nejsou žerty, Vesničko má středisková, Pelíšky a Kobry a užovky.

„Je to otázka soudních poplatků a náročnosti. Vybrali jsme proto šest děl, která nás nejvíc trápila,“ vysvětlil pro Hospodářské noviny právní zástupce DILIA Rudolf Leška.

Letitý spor

Spory vede agentura s největším úložištěm v České republice už několik let. Ulož.to mělo DILIA umožnit vstup do databáze a mazat díla autorů, které zastupuje. Nakonec se tak ale nestalo, a agentura proto před dvěma lety podala žalobu. Úložiště se hájilo tím, že požadavky DILIA „představují významný zásah do svobody projevu a práva na přístup k informacím“ a že jsou prakticky nesplnitelné.

„Ten, kdo to bude kontrolovat, si je bude muset všechna pustit a ‚naučit‘ a být schopen je mezi sebou rozpoznat, to je naprosto absurdní požadavek. Nehledě na to, že takové učení by trvalo dvacet let. Nová díla navíc vznikají rychlejším tempem, než je možné zpracovat,“ hájil Ulož.to právník Jan Krabec.

Soudkyně to ale odmítla. „Žalovaný se brání, že mu zákon neukládá nést odpovědnost za obsah vložených souborů. S tím nelze než souhlasit. Na druhou stranu nelze jednoduše přisvědčit tomu, že co není zakázáno, je dovoleno,“ řekla Alena Červená.

Úložiště musí podle rozsudku do dvou měsíců po nabytí právní moci zajistit, aby uživatelé nemohli zmíněných šest filmů jednoduše vyhledat podle názvu.

Zástupce DILIA byl s rozhodnutím soudu spokojený. „My nechceme žádné složité věci, my žalobu omezili pouze na díla, která se dají veřejně najít přes vyhledávač. Ten složitý filtr na vyhledávání, jejž zmiňuje Ulož.to, je ta nejjednodušší věc. Pokud někdo zašifruje nějaký soubor a na nějaké pirátské stránce bude sdílet hesla, dobře, tak o tom nemohou vědět,“ řekl Leška.