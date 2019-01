Režisér Pána prstenů natočí dokumentární film o Beatles. Použije dosud nezveřejněné záběry skupiny

Novozélandský oscarový režisér Peter Jackson pracuje na novém dokumentárním filmu o britské rockové skupině Beatles. Základem projektu má být 55 hodin exkluzivního a dosud nezveřejněného filmového materiálu, který patrně nejslavnější kapelu všech dob zachycuje v nahrávacím studiu v lednu 1969. Informace se objevila na oficiálním twitterovém účtu věnovaném čtveřici z Liverpoolu. Londýn 6:20 31. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít George Harrison, John Lennon, Ringo Starr a Paul McCartney | Foto: zdroj: Flickr.com, Roger, CC BY 2.0

Jackson, jenž se proslavil především filmovou trilogií Pán prstenů, označil materiál, který dostal ke zpracování, za „historický poklad“. Pozorovat Johna Lennona, Paula McCartneyho, George Harrisona a Ringa Starra při práci na klasickém albu Let It Be je podle něj fascinující, legrační a překvapivě intimní.

The Beatles

NEW FILM PROJECT - We are proud to announce an exciting new collaboration between The Beatles and the acclaimed Academy Award winning director Sir Peter Jackson.

„Je to, jakoby nás stroj času přenesl do roku 1969 a my seděli ve studiu a přihlíželi, jak tito čtyři přátelé společně vytvářejí úžasnou hudbu,“ uvedl filmař.

„Jsem vzrušen a cítím se být poctěn, že mi byl svěřen tento mimořádný materiál. Dělat tento film bude čirá radost,“ libuje si Jackson.

Album Let It Be vyšlo v květnu 1970, tedy už po rozpadu skupiny. O názvu filmu, který zachytí práci na posledním albu The Beatles, zatím nebylo rozhodnuto. Také datum jeho uvedení do kin má být teprve zveřejněno. To, že vznikne, bylo oznámeno při příležitosti středečního 50. výročí legendárního vystoupení The Beatles na střeše Apple Studia v Londýně.

Podle agentury AP film vzniká ve spolupráci s McCartneym, Starrem a vdovami po zbylých dvou už zesnulých členů skupiny, Yoko Ono a Olivií Harrisonovou.