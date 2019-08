Hračka nebo třeba Kopyto. Velký Blondýn Pierre Richard slaví 85. narozeniny

V Česku s ním vyrůstaly celé generace a jeho filmy byly symbolem svobody. Francouzský herec, komik, režisér i vinař Pierre Richard slaví 85. narozeniny. Velký Blondýn za svou 50letou kariéru natočil desítky snímků. Některé z nich se staly filmovými trháky. Paříž 13:03 16. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Nesmělí, stydliví, nepraktičtí, roztržití a vždy tak trochu blázniví. Takoví byli hrdinové, které ve svých filmech ztvárnil Pierre Richard. Přestože se narodil do bohaté šlechtické rodiny, jeho umělecké začátky nebyly zrovna jednoduché. Jeho rodina byla totiž proti tomu, aby se stal hercem. A proto ji musel, alespoň ze začátku, trochu ošálit.

„Večer se mi občas podařilo obelstít rodiče. Nebylo to tak těžké, babička chodila brzy spát. V parku jsem přelezl zeď a za ní už mě čekali kamarádi. Společně jsme odjížděli hrát do jediného nevěstince ve městě. Hrál jsem na trumpetu s kšiltovkou zaraženou až po oči, aby mě nikdo nepoznal,“ vzpomínal na své herecké začátky Richard.

Nakonec se prosadil poměrně pozdě. V hlavní roli debutoval až ve svých 36 letech, a to v bláznivé komedii Roztržitý. Při přípravě dabingu si své zažil herec Petr Oliva, který francouzskému herci s bohatou, blonďatou a kudrnatou kšticí propůjčil svůj hlas. „To byl vyloženě slovní kulomet. V podstatě jsem s (Richardem) udělal veškeré filmy, které tady s ním byly,“ popsal.

Láska k vínu

„Jednou jsem (Richarda) náhodou viděl, když jsem byl v Paříži. Šli jsme po nábřeží s manželkou a on vycházel z hausbótu. Později jsem se dozvěděl, že měl přímo v Paříži na Seině pronajatý hausbót. On tedy vyšel, sedl do auta a byl pryč. Jenom jsem viděl jeho kudrnatou hlavu a charakteristickou chůzi. Bohužel jsem se s ním nesetkal osobně,“ dodává Oliva.

Mezinárodní věhlas Richardovi přinesly hlavně komedie Velký blondýn s černou botou a Návrat velkého blondýna. V nich ztvárnil houslistu Pierra Perrina, který se chtě nechtě ocitl uprostřed mocenského boje ve francouzských výzvědných službách.

Jako herec zářil hlavně v 70. a 80. letech. Na plátnech se objevoval ve stejnou dobu jako Jean-Paul Belmondo nebo Louis de Funes. Stejně jako on byl ve snímcích k nezastavení, neustále někde pobíhal a dováděl. Na rozdíl od Funese ale nebyl ve svých rolích tak rozkazovačný a prudký.

Jeho hereckým parťákem byl v několika filmech Gérard Depardieu. Společně si zahráli ve snímcích jako Uprchlíci, Otec a Otec nebo Kopyto.

Richard několikrát navštívil i Prahu, zatím naposledy v roce 2018. „V některých pražských čtvrtích se můžu procházet bez průvodce. Některá místa znám tak dobře, že se z nich můžu vydat různým směrem a poznám každý kout, hlavně tu část, kde nad sebou vidím hrad,“ vyprávěl dříve Richard.

Známý francouzský Blondýn v Praze představil svá vína, která jsou jeho koníčkem. Tak jako film, dokáže podle něj i víno v rozumné míře rozdávat radost.