Vtipný a dojemný, takto hodnotí Vánoční příběh herec Pierre Richard. Věří, že film se uchytí v zahraničí

Francouzský herec Pierre Richard říkává, že když ho Češi zavolají, tak přijede. A v jeho případě to není žádná prázdná fráze. V 90. letech byl hostem Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech a do Česka se pravidelně vrací kvůli vínu i natáčení. V těchto dnech se v českých kinech promítá film Vánoční příběh, ve kterém si Pierre Richard zahrál partnera Jiřiny Bohdalové. Poprvé celý snímek viděl v sobotu na české ambasádě v Paříži. Paříž 17:52 11. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Moc jsem se nasmál. Bylo to vtipné. Jsou tam i velmi dojemné pasáže. Je to opravdu povedený film. Vždycky jsem oceňoval český smysl pro humor a v tomhle filmu jsem ho znovu objevil,“ popisuje Richard | Zdroj: Mia Production

„Moc jsem se nasmál. Bylo to vtipné. Jsou tam i velmi dojemné pasáže. Je to opravdu povedený film. Vždycky jsem oceňoval český smysl pro humor a v tomhle filmu jsem ho znovu objevil. Herci jsou přirozeně vtipní. Nevím, jak dlouho ten film trval, ale přišlo mi, že byl velmi krátký. Tak jsem se nasmál,“ popisuje Radiožurnálu Richard.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Film Vánoční příběh se odehrává na českých horách a v Praze. Pierre Richard pražské ulice ve filmu prý poznával. Vánoce většinou tráví v Brazílii, protože odtamtud má manželku.

Celý film trvá dvě hodiny. Pierre Richard se v něm ale jen mihne. Přesto zhruba čtyřminutová scéna dala filmařům pořádně zabrat, protože ji točili loni v lednu uprostřed pandemických uzávěr.

„Nemohli jsme v té době vycházet ven. Netuším, jak se jim podařilo získat všechna povolení, aby za mnou mohli přijet do Paříže. Nikdo nebyl v ulicích. Já jsem tehdy nebyl venku zhruba měsíc a půl. Přijeli ke mně domů a natáčeli jsme v mé pracovně. Bylo to pro mě vysvobození a radost,“ líčí herec.

„Točili jsme to jeden den. V devíti lidech jsme sedli do dvou dodávek. Narvali jsme je technikou a všichni dělali všechno. Bylo to kouzelné. 4. ledna jsme vyrazili v plném covidu tři dny před hlavním natáčením celého filmu. Přivezli jsme skvělý materiál,“ popsal producent filmu David Blümel.

Český velvyslanec ve Francii Michel Fleischmann, herec Pierre Richard a Alexandre Pajon ze společnosti EUROPEANA (zleva) | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Kvůli pandemii se nakonec Pierre Richard při natáčení nesetkal s Jiřinou Bohdalovou. Slavná česká herečka přiznala, že nejtěžší pro ni prý bylo naučit se část dialogů ve francouzštině.

„Rozhodně to nebylo znát. Musela na tom hodně pracovat. Není to jen tak někdo – je to skutečně vážená herečka. Má neuvěřitelný talent a je oddaná své práci,“ hodnotí Richard.

David Blümel | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Pierre Richard si cestu k Československu našel už v 60. letech. Klíčovou roli v tom sehrály i filmy československé nové vlny.

Strach: Anděl Páně 3 je v Božích plánech. Dokument o Bohdalové teď spí, chci ji ale ukázat takovou, jaká je Číst článek

„Když jsem s herectvím začínal, tak jsme chodívali do malého divadla Champollion u bulváru Saint-Michel. Promítali tam filmy, které se bohužel nedostaly do velkých kin na bulváru Champs-Elysées. Poprvé jsem tam viděl snímek Lásky jedné plavovlásky. Bylo to v květnu roku 1968. Během promítání jsem slyšel studenty, jak se venku perou s policií,“ vzpomínal Pierre Richard na bouřlivé období v 1968, kdy proti sobě stála mladá a stará Francie.

Film Vánoční příběh se odehrává na českých horách a v Praze. Pierre Richard pražské ulice ve filmu prý poznával. Vánoce většinou tráví v Brazílii, protože odtamtud má manželku. Letos ale do Jižní Ameriky pojede až po Novém roce.

Pierre Richard na promítání filmu Vánoční příběh na české ambasádě v Paříži | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Tentokrát tam pojedu až v lednu, takže na Vánoce budu v Paříži a nemám nic většího v plánu. Děti vyrostou a rozprchnou se. Byl bych překvapený, kdybych viděl všech šest svých vnoučat. Jedno nebo dvě ale snad uvidím,“ říká Richard.

Kapři na vánoční stůl budou letos stát více. Ve východních Čechách se rybám spíš nedařilo Číst článek

Filmaři věří, že Vánoční příběh může uspět i v zahraničí, a to i přes to, že v něm hrají hlavně čeští herci, a že je v něm hodně českých vánočních zvyků a tradic včetně kaprů, Ježíška nebo vánočního stromku.

„Tyto zvyky můžou pochopit i lidé mimo Českou republiku. Je k tomu ale zapotřebí dobrý překlad. Zbytek už zařídí obraz. Už je jasné, že tento film nezůstane v Česku a na Slovensku. Zájem o něj mají také v Polsku, Slovinsku a v Itálii,“ namítá herec.

Alexandre Pajon pracuje pro francouzskou pobočku produkční firmy EUROPEANA. Filmařská společnost má do dalších měsíců velké plány.

„Chceme točit celovečerní film, který by se měl z části odehrávat v Paříži. Bude o muži, který prodal Eiffelovku. Věříme, že se bude mít úspěch v roce 2024,“ vysvětluje Pajon.

Alexandre Pajon ze společnosti EUROPEANA | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Natáčení by mělo začít v létě nebo na podzim příštího roku. Filmaři chtějí pracovat jak v Praze, tak i v Paříži, která by připomínala scény z 20. let 20. století. Přesně v tomto období totiž Čech Viktor Lustig podvedl francouzského podnikatele, který mu uvěřil, že prodává Eiffelovu věž do šrotu.