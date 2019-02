Jak se vybírají herci, kteří propůjčí hlas animované postavě? Hanks namluvil pro Pixar kovboje Woodyho

Když v Pixaru stvoří postavy a příběh nového animovaného filmu, pořád ještě nemají vyhráno. Kresleným hrdinům je potřeba vdechnout život i tím, že začnou mluvit. Světoznámé studio obsazuje takové herce jako Tom Hanks, Tim Allen nebo v minulosti Paul Newman. Podle čeho je k animovaným postavám vybírá a jak důležitá je jejich komunikace s výtvarníky? Od stálého zpravodaje Emeryville, Kalifornie 20:57 21. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Herec Tom Hanks se zdraví s postavou kovboje Woodyho, kterému propůjčil hlas ve třetím pokračování Příběhu hraček | Foto: Danny Moloshok | Zdroj: Reuters

Stojíme u jakési zdi slávy - velké červené stěny naproti nahrávacímu studiu, na kterou se černým fixem podepisují herci, co sem do Pixaru přišli namluvit hlas některé z animovaných postav.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hanks namluvil kovboje Woodyho. Jak se vybírají herci, kteří propůjčí hlas animované postavě? Ve studiu Pixar natáčel zpravodaj Jan Kaliba

Chris Wiggum, který píše o nových filmech Pixaru, ukazuje na místo, kde se skví asi nejvzácnější autogram.

Tom Hanks se tu zvěčnil 5. června 2010, když přišel zahrát postavu kovboje Woodyho pro třetí pokračování série Příběh hraček. A k podpisu připojil i náčrtek kovboje, kterému dal hlas.

„Bylo to poprvé, kdy k nám do Pixaru přišel. První dva díly Příběhu hraček jsou totiž starší než tohle naše sídlo, takže se nahrávalo v Los Angeles. Ale teď - pokud je to možné - tak jsme rádi, když herci dorazí přímo sem do Pixaru, aby okusili zdejší atmosféru a firemní kulturu. I když pohodlnější je pro ně nahrávat blízko svému domovu - v Los Angeles, New Yorku, Londýně nebo Chicagu a podobně,“ popisuje Wiggum pro Radiožurnál.

Najít dobré herce

Aby herci přicházeli osobně a nepropůjčovali hlas animovaným hrdinům jen na dálku, je důležité i z praktického hlediska.

„Když dojde na nahrávání hlasu, je model postavy víceméně hotový, takže my kreslíři to moc nevyužijeme. Ale komu je setkání s herci nejvíc k užitku, to jsou podle mě animátoři. Dívají se na hodně videí s vybranými herci. Ty se snažíme nahrávat, když postavy namlouvají, a animátoři si to pak pouštějí,“ vysvětluje vedoucí výtvarník Pixaru Bob Pauley.

Sídlo Pixaru v Kalifornii. Zvenku vypadá jako Apple Store, ale uvnitř je to animované mraveniště Číst článek

„Všímají si, jaké má herec návyky, jak se chová, pohybuje, jak se vyjadřuje, na čem je založený jeho charakter. Z toho pak animátoři těží a to, co zjistili, uplatňují při své práci na postavě,“ dodává.

Pro celek je zkrátka dobré, když se tvůrci těla aspoň takto setkávají s těmi, kdo postavám dodávají duši. Pauleyho nejvíc proslavila jeho kresba astronauta Buzze z Příběhu hraček, která mluví hlasem Tima Allena.

„Obvykle je to tak, že máme postavu, kterou chceme ztvárnit a začneme pracovat na její podobě. Pak přijde režisér a řekne svou představu - jakou by ta postava měla mít osobnost, jakou roli by měla hrát v příběhu a o kterých hercích uvažuje. Může osobně někoho preferovat - konkrétní osobu nebo typ,“ říká přední kreslíř Pauley.

Podpis herce Toma Hankse, který k němu připojil i náčrtek kovboje Woodyho, kterému dal v Příběhu hraček 3 hlas. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

„Úkol nezní získat za každou cenu velká jména, ale zkusit najít dobré herce, tak je to postavené. Úspěch animace je totiž na jejich výkonu naprosto závislý. Takže nejde o jméno, ale o schopnost vžít se do dané postavy,“ doplňuje.

‚Pixar byl jeho dítě.‘ Steve Jobs ovlivňuje práci vývojářů animovaného filmu i v současnosti Číst článek

A stává se mu, že Tim Allen nebo jiný herec nenamluví jeho postavu tak, jak si představoval?

„Většinou to neodpovídá mé představě, protože je to ještě mnohem lepší. Mě vždycky moc těší, když se moje práce dostane k někomu dalšímu a on ji vylepší. A to se většinou stane. Takže v 99 procentech případů jsem nadšený, jak se postava vyvíjí a vylepšuje,“ vypráví Pauley.

Závěr našeho seriálu bude v pátek věnovaný tomu, jak vzniká český dabing filmové tvorby studia Pixar.