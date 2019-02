Jak vznikají filmy ve studiu Pixar? Autor čtvrtého Příběhu hraček se kvůli inspiraci vydal i na smetiště

V kině nebo televizi to bývá zážitek maximálně na dvě hodiny, ale je za tím práce, která zabere několik let. A platí to i u animovaných filmů. Čím je potřeba při výrobě animovaného filmu začít a kdo všechno postupně přikládá ruku k dílu? „Scénář se neustále přepisuje a vylepšuje. Paralelně s tím začínáme vyvíjet podobu hrdinů,“ popisuje pro Radiožurnál publicista Pixaru Chris Wiggum vznik filmu ve studiu Pixar. Emeryville (Kalifornie) 15:16 20. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jak vzniká ve studiu Pixar například čtvrtý díl Příběhu hraček? | Foto: armandocalles721 | Zdroj: Pixabay

Uvnitř hlavní budovy Pixaru jsme se ocitli v prázdném, tmavém kinosále s víc než stovkou červených sedaček a velkým plátnem. V kukani nahoře za námi je připravená obsluha a chystá se pustit snímek Bao, jeden z těch, které se tuto neděli budou ucházet o Oscara za nejlepší krátký animovaný film.

Sídlo Pixaru v Kalifornii. Zvenku vypadá jako Apple Store, ale uvnitř je to animované mraveniště Číst článek

Plátno se rozzářilo a začíná se na něm odvíjet osmiminutový příběh obživlého čínského knedlíku v rodině přistěhovalců do Kanady. Za těmi osmi minutami je několik let práce, která se odehrávala i tady, v interním kině studia Pixar.

„V tomto kině pouštíme všechny filmy, na kterých pracujeme. U každého z nich tu vždy po třech měsících promítáme jeho aktuální podobu. Možná jste slyšel o mozkovém trustu Pixaru, což je skupina tvůrčích ředitelů studia. Rozpracované filmy se tu ale pouštějí nejen pro ně, zváni jsou všichni,“ vysvětluje mi můj průvodce a publicista Pixaru Chris Wiggum.

„Cílem je, abychom se ponořili do tvůrčího procesu a pak řekli tvůrcům, co se nám líbí, nebo nelíbí, kudy by se měla ubírat dějová linka a podobně. Takže na vývoji všech filmů se tu může podílet každý, což je senzační,“ dodává. Před promítáním ale stojí dlouhá cesta. Na začátku je motiv filmového příběhu.

Léta příprav

„Na té myšlence příběhu se obvykle pracuje několik let. Scénář se pak neustále přepisuje a vylepšuje. Paralelně s tím začínáme vyvíjet podobu hrdinů. Vznikají nejprve hrubé nákresy, pak sekvence. Autor scénáře s výtvarníky úzce spolupracuje. Zkouší se, jak bude příběh a vtipy v něm fungovat. Až když jsme si dostatečně jistí silou příběhu a kvalitou kreseb, tak přichází na řadu počítačová animace, protože v tu chvíli se začíná výroba velmi prodražovat,“ popisuje Wiggum proces.

Železné pravidlo Pixaru říká, že studio zpracovává jen své vlastní náměty filmových příběhů, aby k nim tvůrci měli silnější pouto. Výjimky neexistují, přesto prý jednou před branami dva týdny tábořil externí autor, který se marně dožadoval, aby jeho námět v Pixaru posoudili. Když je jasný motiv příběhu, je pro tvůrce důležité, aby si dané prostředí přímo v terénu nastudovali.

‚Pixar byl jeho dítě.‘ Steve Jobs ovlivňuje práci vývojářů animovaného filmu i v současnosti Číst článek

„Takže když se potřebujeme dovědět něco o autech, navštěvujeme závody, autosalony nebo jsme vyrazili na slavnou Route 66,“ vypráví pro Radiožurnál přední kreslíř Pixaru Bob Pauley.

„Když potřebujeme prozkoumat svět hraček, jdeme do obchodů a muzeí s hračkami. Anebo přímo za dětmi do školky. Někdy s hračkami zacházejí dost drsně, to se promítlo do scény v Příběhu hraček 3. Ale hlavně ten svět celkově lépe pochopíme a práce je pak snadnější. Uvědomíme si perspektivu hraček a měřítko, to je důležité, dá vám to kontext,“ dodává autor, který se před Příběhem hraček 3 vydal i na průzkum smetiště. Jeho výtvarná práce je základem, ze kterého pak vycházejí kolegové při počítačových animacích.

„Velká věc, které si hned všimnete, je samozřejmě osvětlení. V Příběhu hraček jsme kdysi začínali s jednotlivými malými světýlky, která se pohybovala. Teď máme takzvané Ray Trace, sledování paprsků, což je metoda, která napodobuje skutečné světlo. Uvidíte to v Příběhu hraček 4, který letos půjde do kin,“ umí se i po čtvrt století práce pro Pixar nadchnout vedoucí výtvarník Bob Pauley.

„Nebo vlasy a chlupy, to býval u animovaných filmů problém, ale pokrok od devadesátých let je ohromující. Ten výsledek, když se mých kreseb chopí animace a vdechne postavám život, a když herci doplní dialogy, to je magické, tak inspirující,“ dodává.

Právě o hercích jako Paul Newman či Tom Hanks, kteří filmy Pixaru namlouvali a namlouvají, uslyšíte na Radiožurnálu ve čtvrtek.