Strakatý kos, mravenci a městské staveniště. Do kin míří dokument Planeta Praha

V Česku žije asi deset miliónu lidí - a stejný počet je u nás i kosů. Tito opeřenci si našli svůj domov také ve městě a to třeba i ti, kteří by ve volné přírodě nejspíše nepřežili. Jako je tomu se strakatým kosem v novém dokumentu Planeta Praha, který ve čtvrtek vstupuje do kin. Praha 16:41 4. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pestrobarevný kos, jeden z hlavních aktérů dokumentu Planeta Praha | Zdroj: Aerofilms

S komentářem Jiřího Macháčka se diváci podívají do různých zákoutí města - třeba k nábřeží Vltavy, k Thomayerově nemocnici, nebo i na jedno pražské staveniště.

Kromě strakatého kosa obsadili do hlavní role také mravence, se kterými strávili podle dokumentaristy Jana Hoška několik dní natáčení.

Volavka obecná je jednou z aktérek dokumentu | Zdroj: Aerofilms

„Museli jsme mít dopředu nějaký plán, ale příroda naše plány většinou mění, takže i plány se za pochodu měnily. Zvířata odmítala dodržovat scénář a dělala si, co chtěla. Na začátku jsme se o nějakou pevnou kostru snažili, ale věděli jsme, že spíš než kostra to je berlička,“ popisuje Hošek.

S kamerou sledovali v korunách petřínských stromů také život chráněných plchů. Ti se občas na zimu vydají ohřát třeba i do nedalekého zrcadlového bludiště.

Chráněný plch | Zdroj: Aerofilms

Betonová džungle

„V některých případech může člověk jenom trpělivostí a vytrvalostí dosáhnout toho, že se mu skutečně podaří natočit nějaký reálný děj. V některých případech to zkrátka možné není. Zde je třeba využít důkladné znalosti toho, co se skutečně v té přírodě děje. Pokud někdy máme nutnost té přírodě trochu jít naproti a pomoct jí, tak vždy musíme usilovat o to, aby se naše pomoc neodchylovala od reality,“ uvádí dokumentarista.

Ve filmu zachytili, jak se někteří živočichové přizpůsobili životu v tzv. „betonové džungli“. Někdy jim to ale přináší i řadu nevýhod a ohrožení.

„Trochu kacířsky si myslím, že by někdy méně mohlo být více. Snaha o to, aby prostředí ve městě bylo to nejčistší a co nejvíce vyhovovalo našim estetickým požadavkům, tak jde trochu proti požadavkům přírody. Čím více bude míst, kterým nebudeme věnovat pozornost a zůstanou déle zanedbaná, tak se celková pestrost života v Praze zřejmě zvýší,“ komentuje režisér Hošek.

Na snímku spolupracoval s řadou odborníků. Ti mu pomáhali hledat zajímavé příběhy v pražských ulicích. A našli také zmiňovaného strakatého kosa. Při novinářské projekci ale dokumentarista dodal, že netypického ptáka nedávno chytla kočka.