Bílého kosa, hrdinu Planety Praha, zabila kočka. V našem snímku by měla negativní roli, říká filmař

Uprostřed Prahy žijí jezevci i mufloni. I o nich vznikl nový film s názvem Planeta Praha. Hrdiny dokumentu jsou samotná zvířata, kromě muflona to jsou kos, slípka a plch. „Chtěli jsme, aby ta zvířata sama o sobě byla hezký, aby byla čitelná a aby každé z nich reprezentovalo trochu jiný přístup k životu ve městě,“ přibližuje autor filmu, biolog a výtvarník Jan Hošek. Praha 13:03 20. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pestrobarevný kos, jeden z hlavních aktérů dokumentu Planeta Praha | Zdroj: Aerofilms

Původně zvažovaným hrdinou měl být i ježek. „U filmů o přírodě málokdy vyjde všechno tak, jak jsme si to vysnili. Chtěli jsme natočit zvláštní chování ježka. Když ježek najde na ulici nedopalek cigarety, tak propadne takovému záchvatu šílenství. Začne ho zuřivě žvýkat a od tlamy mu jdou sliny, kterými se snaží sám sebe poplivat,“ přibližuje filmař.

„A protože je ježek z podstaty neohebný, tak když se snaží sám sobě doplivnout na záda, je to neodolatelně komická podívaná. Zřejmě, s jistotou to nevíme, to dělají ježci proto, že nikotin v nedopalcích cigaret je repelent. Pro ježky je to insekticid proti parazitům,“ říká Hošek v pořadu Blízká setkání na Dvojce.

To se natočit nepodařilo. „Ale nevyzpytatelnost zvířecích hrdinů a přírody obecně se projevila i v tom, že nám zvířata ukázala něco, s čím jsme vůbec nepočítali a nedokázali jsme si to představit. Nestává se to tak často jako selhání, ale o to větší je to potom radost,“ dodává Hošek.

Diváky láká i na to, že ve snímku uvidí zcela unikátní jednání muflonů. Ti v Praze žijí v areálu nemocnice v Krči.

Hrdina kos a padouch kočka

Jedním z hrdinů Planety Praha byl kos – ze dvou třetin bílý. „To právě souvisí s městským prostředím,“ upozorňuje Hošek.

„V přírodě by takto nápadný pták asi neměl moc velkou šanci na přežití. Brzy by ho dostal nějaký dravec. Ale ve městě přežil. Jak víme od lidí, kteří ho pozorovali, tak přežil minimálně čtyři roky. Ale nakonec doplatil na kočku a stal se obětí,“ shrnuje filmař a dodává:

„Pokud by byla kočka jedním z hrdinů tohoto filmu, tak by byla jednoznačně zápornou postavou. Žádné jiné zvíře v Praze nenadělá tolik škody a nemá na svědomí takových zvířecích životů.“

Kromě koček žijí v Praze i jiné šelmy, například kuna skalní anebo jezevci. „V posledních letech se do Prahy snaží proniknout i lišky, i když zatím to není zdaleka v takové podobě jako v anglických městech, kde lišky obsadily centrum a hrabou se tam v popelnicích.“

Výtvarníci ještě nevyhynuli

Kromě filmařské profese se věnuje Hošek i práci výtvarníka, kreslí právě i zvířata. Sám se prý diví, že jeho řemeslo s nástupem stále kvalitnější fototechniky ještě nezmizelo.

Jan Hošek, biolog, filmař a autor filmu Planeta Praha | Foto: Vláďa Slezák | Zdroj: Český rozhlas

„Zejména s rozšířením internetu není dnes problém si jakékoliv zvíře za pár vteřin najít a přesně víte, jak vypadá,“ uznává Hošek.

„Ale zřejmě tam fungují dva faktory. Zaprvé podvědomá úcta k ruční práci. A za druhé to, že fotografie stáje ještě neumí vyhmátnout na tom druhu přesně to, co je důležité a čím se liší od ostatních druhů. V určovacích příručkách třeba ptáků vidíte deset dvacet druhů ve stejné pozici a přesně můžete identifikovat, čím se navzájem liší,“ je přesvědčený Jan Hošek.

Celý rozhovor si můžete poslechnout v audiozáznamu.