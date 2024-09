‚Pod kotlem naloženo.‘ Táta byl jako ve filmu Vlny vždy připravený se naštvat, vzpomíná Dobrovský

Film Jiřího Mádla Vlny o redakci mezinárodního života Československého rozhlasu v době sovětské okupace už v kinech vidělo přes 350 tisíc lidí. „Ten film je alegorie. Každá postava reprezentuje více, než sama hraje,“ říká pro Český rozhlas Plus Jan Dobrovský, syn bývalého redaktora Luboše Dobrovského, kterého ve filmu ztvárnil Martin Hofmann. „Takové postavy chcete hrát, je pro vás čest,“ přiznává herec v pořadu Osobnost Plus. Osobnost Plus Praha 19:49 20. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Hofmann a Jan Dobrovský | Foto: Kateřina Cibulka, Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas Plus

„Martin tam zahrál postavu neustále zamračeného a trochu přirozčileného člověka, kterým tatínek ve skutečnosti byl. I když to má drobnou nuanci v tom, že on nebyl pořád naštvaný, ale byl vždycky připravený se naštvat,“ komentuje Dobrovský.

Poslechněte si celou Osobnost Plus s Janem Dobrovským a Martinem Hofmannem

„Pod kotlem bylo naloženo. Ale nemuselo to pořád bouchat a hořet,“ glosuje herec Hofmann.

Luboš Dobrovský byl přitom ke scénáři od začátku skeptický. Nelíbilo se mu, že jsou pro účely příběhu upravovány reálné životní osudy.

„Věta, která je na začátku filmu, kde se říká, že postavy jsou inspirovány skutečnými osobnostmi, jejichž jména nesou, tatínka uklidnila a umožnila film natočit,“ vzpomíná na prvotní odmítnutí scénáře jeho syn.

Naopak pro Martina Hofmanna bylo přijetí role jednoduchým rozhodnutím. „Takové postavy chcete hrát, je pro vás čest,“ říká. „U postav, které žijí a jejichž synové a dcery chodí po tomto světě, bych si dost pečlivě vybíral, komu propůjčím svůj ksicht, čas a chuť jít to filmovat.“

Hrdinové navzdory každodennosti

Přidanou hodnotu příběhu vidí zejména v energii, která doprovázela revoltu vyvolanou okupací, i sílu a nezdolnost čelit normalizovanému režimu.

„Nedovedu si představit, že vás v produktivním věku někdo na 20 let odstaví a snaží se vám ten život udělat jenom hnusný. Je obdivuhodné, že se ti chlapi ještě v docela dobré formě po roce 1989 měli chuť vrátit,“ hodnotí.

Podle Dobrovského ale okupace na intelektuály působila různě. „Těm lidem se proměnil svět. Někteří chtěli zůstat konformní, tak se přihlásili k něčemu, čemu nevěřili. Znali totiž 50. léta a vypadalo to s nimi fakt blbě,“ popisuje Dobrovský.

„A naopak byly i takoví, kteří říkali, že to stálo za to. Chvíli to trvalo, žili v ostrůvcích a nakonec z toho vznikla Charta 77.“

Jejich hrdinství přitom mnohdy spočívalo v překonávání každodennosti a zdrojem odhodlání byla, podobně jako v případě Luboše Dobrovského, chuť dělat věci správně.

„Zkušenost druhé světový války v dětství, vyvražděná rodina a odsunutá část Němců – tato nespravedlnost byla v tátovi do smrti strašně silná, jako něco, co se nikdy nesmí dopustit,“ vzpomíná Dobrovský. „Nechtěl, abych trpěl jako on, a postavil se všemu a kdykoliv.“

Jak se Martin Hofmann připravoval na natáčení filmu Vlny? A v čem spočívala prozíravost Luboše Dobrovského? Dozvíte se v záznamu celé diskuse. Ptá se Michael Rozsypal.