Vinohradská 12 na neděli: Vize z krize režisérky Agnieszky Holland

PŘEPIS ROZHOVORU ↓

Pandemie koronaviru změnila před rokem globální realitu. Největší zdravotní krize za desetiletí si vzala miliony životů, dalším stovkám milionů lidí život zásadně proměnila a postavila před ně zásadní výzvy. Jak se jich máme chopit? Co všechno jsme se prostřednictvím koronavirové krize dozvěděli o podobě světa, ve kterém žijeme? A jak z nastalé situace najít cestu ven? I na to se snaží odpovědět série esejů 21 osobností, které v těchto týdnech publikuje iRozhlas a ČRo Plus.

Hudba: Martin Hůla