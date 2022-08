Žena jako nevyřešený případ. Jihokorejské drama Podezřelá spojuje detektivní zápletku, emoce a něhu

Jihokorejský režisér Park Chan-wook se po snímku Komorná z roku 2016, oceněném diváky i kritiky, vrací na plátna kin. V citlivém romantickém dramatu Podezřelá, který získal režisérskou cenu na festivalu v Cannes, se detektiv sbližuje se záhadnou ženou, kterou podezírá z vraždy manžela. Mezi oběma složitými osobnostmi vzniká pouto, z něhož už možná nelze najít cestu zpět. Pusan 19:45 21. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Událostí, která spouští děj jihokorejského dramatu Podezřelá je záhadná sebevražda bohatého muže posedlého kontrolou nad svým životem, majetkem i manželkou. Případu se ujímá nevyspalý detektiv Hae-joon uvězněný v rutinním manželství, ze kterého ho v touze po vzrušení vysvobozují právě vraždy.

V rámci vyšetřování se setkává s manželkou zemřelého Číňankou Seo-rae, kterou smrt partnera neděsí ani nepřekvapuje a hned v prvních minutách setkání otevřeně přiznává, že není dobrým člověkem. Detektiv se s půvabnou Seo-rae sbližuje, navzdory podezření, že je do případu zapojená. A až příliš pozdě si uvědomuje, že se ocitl v partii, ve které je jeden z hráčů vždy o krok napřed.

Režisér Park Chan-wook spolu s dlouholetou kolegyní a scenáristkou Seo-kyeong Jeong v mysteriózním thrilleru vytvářejí morálně složité postavy s tvářemi herečky Tang Wei a herce Parka Hae-il, kterým díky propracované psychologizaci nechybí lidskost. Kvůli prvotní citové odtažitosti příběhu může trvat déle, než divák k postavám nalezne cestu, ale podobně jako se protagonisté vzájemně poznávají na plátně, i diváci postupně nahlíží do duelu, který spolu rozehrávají a rozpoznávají role, které jsou každému z nich určené. Napětí, které mezi policistou a záhadnou ženou panuje, ale není pouhou hrou.

Fotogalerie (8)







Park Chan-wook jako svou inspiraci uvádí drama Pouto nejsilnější britského režiséra Davida Leana z roku 1945. Příběh o dvou milencích, kteří se jeden den v týdnu setkávají na nádraží, ačkoliv oba ví, že v jejich vztahu nefiguruje šťastný konec. Obecně lze ovšem v režisérově tvorbě spatřit rozličné vlivy napříč dějinami světové kinematografie. V Podezřelé tak autor zhmotňuje tajemnou hrdinku připomínající femme fatale z Hitchockova Vertiga a sešlého muže, jehož svět se točí právě okolo ní.

Od pomsty k emocím

Režisér říká, že film je produktem toho, že sám dospěl a chtěl filmovým zrakem sledovat ztrátu tak, jak se s ní vyrovnávají dospělí lidé. Lehce se tak vychyluje z pevných linií své předchozích tvorby. Ve své trilogii o pomstě, jejímž pomyslným vrcholem je drama Oldboy z roku 2003, se režisér věnuje rozličným aspektům odplaty. Na scénu uvádí spíše modelové figurky než reálné osoby, které se kvůli různým událostem ze své minulosti mstí. A jejich pomsta zase vyvolává odplatu na druhé straně.

Spouští se tak nekončící kolotoč utrpení a divák netuší, ke komu vlastně chovat sympatie. Přestože motivy odvety, násilí a sexu se objevují i v režisérově předchozí tvorbě, například v mysteriózním hororu Stokerovi nebo v romantickém dramatu Komorná, na Podezřelé je znát snaha zachytit emoce jemněji, spíše v náznacích.

Nejdražší film Netflixu vztyčil v Praze mrakodrapy. Na své si přijdou akorát příznivci drcených tramvají Číst článek

Osobitým ukazatelem jihokorejského filmaře je také plynulé přecházení mezi žánry. Ve svém posledním filmu Komorná přeskakuje mezi psychologickým thrillerem a erotickým dramatem, v hororu Žízeň zase dává prostor romantické lince. V minulosti se ovšem věnoval také sci-fi nebo komedii. Podobně elegantně obrací žánrové konvence i v Podezřelé. Do detektivní zápletky vkládá humor, ten následně převrací do momentů vzrušující romantiky.

Ale protože v Podezřelé nic není předvídatelné, i žánrová specifika mají své osobitosti. Ústřední detektiv sice vyhledává zapálení pramenící z vyšetřování vražd, ale bojí se velkého množství krve. A žena, do které se během vyšetřování zamiloval, zase nedokáže vyjádřit lásku, aniž by ji provázela smrt. Nebo si to vše mužský protagonista jen namlouvá. Režisér často pouze naznačuje a rozuzlení je v závěru vždy na divákovi.

Samotná zápletka snímku je téměř prostá. Ovšem způsob, jakým thriller pracuje s členěním děje (antických tří dějství se skutečně nedočkáme) a technickou stránkou, říká často mnohem více, než by dokázaly dialogy.

Park Chan-wook dobře ví, že pohledy a gesta jsou často více než slova. O vztahu ústřední dvojice tak mnohem lépe vypovídají scény, ve kterých spolupracují, vaří nebo si jen píšou zprávy. A přestože donedávna byli cizinci, nyní jednají v perfektní téměř taneční souhře. A když už na slova dojde, tak zpravidla znamenají něco zcela jiného, než tvrdí.

Snímek se pyšní poměrně dlouhou časovou stopáží, což je znát zejména v poslední části filmu. Děj odehrávající se o 13 měsíců později poměrně razantně narušuje zavedené tempo a pro někoho může thriller zbytečně natahovat. Ovšem stejně jako se každý záběr pyšní dokonale složenou kompozicí, i závěrečný akt představuje nezbytnou gradaci, kterou příběh pro své pochopení vyžaduje.

Skrz čas i prostor

Harmonii snímku pomáhá i dynamická střihová práce, díky které se na plátně rytmicky stírají hranice času i prostoru. Všudypřítomná plíseň na stěně pokoje se tak jediným ostrým střihem mění v mrtvé tělo pod světlem rentgenu. Během vteřiny zase sledujeme živou ruku podpírající nahé rameno manželky v detektivově chladnoucím partnerství.

Ladné i ostré přechody narušující časové kontinuum ovšem nikdy nevedou do slepých uliček a nejsou používány pouze pro efekt. Každé, byť sebemenší, technické rozhodnutí symbolizuje důležitou složku příběhu.

Snově ubíhající děj umocňuje tíseň ústředního vztahu, který neustále balancuje na hranici zkázy. Zmučená atmosféra obklopující vyšetřovatele se sice v přítomnosti osudové ženy uklidňuje, zároveň přechází v klaustrofobickou posedlost. Titulní podezřelá zase ve snaze učinit rozhodnutí opustit muže, kterého miluje, přestává uvažovat logicky.

Podezřelá Romantický thriller

Jižní Korea, 2022, 138 min

Režie: Park Chan-wook

Scénář: Seo-kyeong Jeong

Hrají: Hae-il Park, Wei Tang, Jeong-hyeon Lee, Yong-woo Park, Kyeong-pyo Ko, Young-sook Jeong, Seung-mok Yoo, Jeong-min Park, Hyun-woo Seo, Yi-seo Jung Hodnocení: 94 %

Celým příběhem se pozvolna line motiv nespavosti hlavního hrdiny, která příběh svléká z ostrých kontur. Všudypřítomná únava a otupělost umožňuje divákům přesně identifikovat moment, kdy detektivův život zčeří vstup krásné neznámé. A přestože za zvuku jejího dechu dokáže usnout, hluboké vyčerpání plátno kina neopouští.

Také hudba a ruchová skladba zesiluje vědomí hrozby, která se mezi dvěma osobami vznáší. I divák s pokračujícím příběhem dochází k zjištění, že tuší to, co postavy samy věděly celou dobu. Jen to úzkostí či snad s vědomým úmyslem nedokázaly vložit do slov.

Podezřelá, oceněná na festivalu v Cannes a následně zvolená jako reprezentant Jižní Koreje na Oscarech, mapuje vývoj jednoho z nejvýraznějších filmových tvůrců současnosti. Divákům nabízí jednoduchý příběh obohacený o psychologicky komplexní postavy a do posledního tónu sladěnou podívanou plnou nostalgické touhy, stesku i napětí. Na první zhlédnutí ohromí, na další umožní ocenit každou z propracovaných složek pečlivě sestaveného vyprávění.