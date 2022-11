Pohádka inspirována Pánem prstenů i Hrou o trůny. Do kin míří druhý díl Princezny zakleté v čase

Do kin vstupuje druhý díl fantasy pohádky Princezna zakletá v čase. Režisér a scenárista Petr Kubík se spolu s kolegy inspiroval filmy, jako je Pán prstenů nebo seriál Hra o trůny. „Věřím, že je z toho pořád cítit česká pohádka,“ přibližuje režisér v rozhovoru pro Radiožurnál. Co na moderní pohádku říkají dětští diváci? Jaký je rozdíl mezi pohádkou a fantasy? A jaké plány mají s příběhem tvůrci do budoucna? Rozhovor Praha 21:49 11. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filmový režisér Petr Kubík | Foto: Anna Duchková | Zdroj: Český rozhlas

Jak moc si při psaní fantasy pohádky musíte říkat: „Ne, tohle ne, to je Pán prstenů. Ne, tohle je Zaklínač, tohle Hra o trůny…?“

Netajíme se tím, že všechny tyhle filmy jsou naší inspirací. Snažíme se ale hlavně vytvářet nový příběh, naše vášeň je vytvářet něco nového. Inspirace tam je, ale v tomhle jsme se nikdy krotit nemuseli.

Jak moderní má být vyprávění pohádek pro děti? Kladla jsem si tu otázku, když jsem viděla salony krásy ve fantasy říši.

Salon krásy vzbuzuje kladné ohlasy. Věříme, že se lidem líbí. Jak moderní má být vyprávění, je hodně subjektivní – co režisér, to názor. Každý rád vypráví nějak jinak, ať už víc tradičně nebo moderně.

Hlavně bychom děti neměli podceňovat a nedělat jednoduché příběhy. Dnes už děti v pěti letech koukají na Marvel, kde jsou příběhy hodně komplikované. I když tomu příběhu třeba úplně nerozumí, postupně si to každým rokem po příběhové lince užívají víc a víc.

My jsme to nastolili už od prvního dílu, u dvojky jsme šli ještě dál do fantasy. Po prvních předpremiérách věřím, že si to děti užívají.

Jestli dělat filmy pro děti moderně nebo tradičně je otázkou, ale určitě bych je nepodceňoval. A hlavně bych jim nedával jenom karikaturní postavy, což je bohužel u nových pohádek po zlomu tisíciletí hodně zvykem.

Spíš než pohádka se z toho staly komedie, které už si jsou navzájem hodně podobné, a to mi na pohádkách vadilo. Troufám si říct, že jsme to s jedničkou trochu zlomili.

Jak vytvořit český Marvel? Přemýšleli jste tímhle směrem?

Určitě. Chtěli jsme dělat fantasy, ale zároveň jsme se chtěli držet českých kořenů. Vycházet z české kultury a tradice. Věřím, že je z toho pořád cítit česká pohádka.

Rozdíl mezi pohádkou a fantasy je ten, že ve fantasy jsou reálné postavy, které jednají reálně. V pohádce jsou postavy, které jednají nereálně a často karikaturně. V tom se lišíme a věřím, že i v tom fantasy se divák víc ztotožní s postavou, je schopný s ní víc prožívat strach, nadšení i smutek.

Kde jste vzali Murien? Takhle dobrou čarodějnici jsem v českém filmu ještě neviděla.

Murien jsme vzali poté, co jsme viděli snímek Hastrman, kde Simona Zmrzlá ztvárnila roli Katynky a byla za ni nominována na Českého lva. Tam nás úplně uhranula. Když jsme herečku Murien hledali, byla naše první volba.

Hodně se nám to osvědčilo a po prvním i druhém díle je Murien v podstatě nejoblíbenější postava. Do budoucna přemýšlíme, jestli neuděláme nějaký „spin-off“ příběh přímo o čarodějnici Murien.

