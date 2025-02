Policie bude vyšetřovat smrt herce Hackmana. ‚Okolnosti smrti jsou podezřelé,‘ řekl zástupce šerifa

Smrt amerického herce Gena Hackmana a jeho manželky Betsy Arakawaové je dostatečně podezřelá na to, aby se vyšetřovala, uvedla podle stanic BBC a CNN policie. Manželé byli ve středu spolu se svým psem nalezeni mrtví ve svém domě v Novém Mexiku. Hackmanovi bylo 95 let. Santa Fe 11:35 28. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký herec Gene Hackman na udílení Zlatých glóbů v roce 2003 | Foto: Andy Clark | Zdroj: Reuters

„Okolnosti úmrtí obou zemřelých osob jsou považovány za natolik podezřelé, že vyžadují důkladné pátrání a vyšetřování,“ uvedl podle CNN zástupce šerifa. Policie nevyloučila možnost cizího zavinění.

„Bezprostředně nebyly zjevné žádné známky cizího zavinění. Ještě jsme to však nevyloučili,“ prohlásil šerif Adan Mendoza na čtvrteční tiskové konferenci. Nic nenasvědčovalo tomu, že by na místě došlo k zápasu, ani že by v domě něco chybělo nebo bylo narušeno, uvedl šerif. Podle Mendozy byl manželský pár už nějakou dobu po smrti, když byl nalezen.

Příčina úmrtí zatím nebyla zjištěna. Úřady u páru nezaznamenaly žádné známky vnějších zranění. Podle úřadu šerifa se čeká na oficiální pitevní a toxikologickou zprávu. U Hackmana i Arakawaové budou provedeny testy na oxid uhelnatý a toxikologické testy.

Hackmanova rodina se domnívá, že se mohlo jednat o otravu oxidem uhelnatým, napsal ve čtvrtek server TMZ. Agentura AP informovala, že na vyšetřování se podílí také dodavatel plynu, který po nálezu těl zkontroloval potrubí v domě a v jeho blízkosti, žádné závady ale ihned nezjistil. Hasiči podle policejní zprávy nezaznamenali únik oxidu uhelnatého.

Kolem těla Arakawaové, jež bylo nalezeno na podlaze v koupelně, byly rozsypané pilulky a otevřená lahvička s léky na předpis ležela poblíž. U hlavy mrtvé ležel přenosný ohřívač vzduchu a ve skříni v koupelně byl nalezen mrtvý německý ovčák, stojí v policejní zprávě.

Hackmanovo tělo bylo na podlaze v jiné místnosti poblíž kuchyně. Zástupce šerifa „měl podezření, že muž (náhle) upadl“. Vedle Hackmanova těla ležely sluneční brýle a vycházková hůl.

Další dva psi byli nalezeni živí v jiných částech pozemku. Jeden se nacházel uvnitř domu a druhý byl venku. Vchodové dveře byly odemknuté a nebyly zřejmé žádné známky násilného vniknutí, píše CNN.

Záznam hovoru

Policisté na místo dorazili ve středu v 13.45 místního času (21.45 SEČ). Detektiv hovořil se dvěma pracovníky údržby, z nichž jeden zavolal na tísňovou linku. Na záznamu hovoru je slyšet, jak volající rozrušeně sděluje dispečerovi nález těl, píše BBC.

„Ne, nehýbou se. Prostě sem někoho hodně rychle pošlete,“ říká na záznamu muž, který stál před domem manželů a nahlížel dovnitř oknem. Oba pracovníci uvedli, že občas prováděli běžné práce na pozemku, ale s manželi se vídali jen zřídka.

Úřad šerifa naplánoval na páteční odpoledne místního času tiskovou konferenci, na níž budou poskytnuty aktuální informace o případu.

Hackman, který se stal hercem až po třicítce, se do diváckého povědomí dostal jako bývalý vězeň a fotograf Buck Barrow, bratr gangstera Clydea Barrowa ve slavné gangsterce z roku 1967 Bonnie a Clyde. Za tuto roli byl nominován na Oscara, stejně jako za další v rodinném dramatu z roku 1970 Nikdy jsem nezpíval svému otci.

Pozlacená soška Oscara k Hackmanovi putovala za roli policisty Jimmyho „Pepka“ Doyla v legendárním krimifilmu Williama Friedkina z roku 1971 Francouzská spojka: Štvanice. Druhou sošku dostal za roli krutého šerifa Billa Daggetta z westernu Nesmiřitelní, který v roce 1992 režíroval Clint Eastwood.

Hackman, který býval členem amerického námořnictva, se za svou kariéru objevil ve více než 80 filmech.

S Arakawaovou se seznámil, když v polovině 80. let pracovala na částečný úvazek v kalifornské posilovně, uvedl deník The New York Times (NYT).