V polských stopách? 'Nebudeme lidem svítit do obličeje a nasazovat jim roušky,‘ zní z Filmovky

Tématem uplynulých dvou dní na Letní filmové škole byla polská kinematografie. V předpremiéře byl v pondělí večer uveden na Oscara nominovaný snímek Corpus Christi. Festival také ocenil in memoriam režiséra Andrzeje Wajdu, jehož retrospektiva tvoří část letošního programu. S ohledem na současné události v Polsku ale došlo i na téma svobody, která se blízce pojí s další diskuzí, která se kolem uherskohradišťské akce urodila: nošení roušek. Festivalový deník Uherské Hradiště 18:34 11. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Divačka v roušce před projekcí na Letní filmové škole v Uherském Hradišti | Foto: Martina Arltová | Zdroj: ČTK

„Nevěřím ve společnost, která musí být pod permanentní kontrolou,“ prohlásila během pondělní tiskové konference ředitelka Letní filmové školy Radana Korená. Uváděla tím blok věnovaný polské kinematografii, která má podle jejích slov dlouhodobě stabilní místo v programu uherskohradišťské přehlídky.

Její slova ale byla reakcí na vydaný článek, který měl kritizovat, že pořadatelé tvrdě nedohlížejí na to, zda mají v sálech při projekcích s účastí více než stovky lidí všichni nasazené roušky.

‚Český film je zalidněn slepicemi.‘ Postavení žen v kinematografii se nelepší, debatovalo se na Filmovce Číst článek

„Ráda bych zde otevřela velké téma toho, co se začíná v naší společnosti pomalounku dít. To, co už se děje v daleko větším extrému v Polsku. Mám pocit, že my jako společnost si k tomu nabíháme,“ uvedla Korená.

„Co jako novináři píšete, vyvolává ve čtenářích pocit, že nemůžeme fungovat jinak, než když budeme mít nad sebou permanentně dráby, kteří nás a každý náš krok budou hlídat, místo toho, aby se společnost ubírala liberálním způsobem a hledala cesty, jak lidi motivovat k vlastní zodpovědnosti, laskavosti, ohleduplnosti a toleranci.“

Pořadatelé Letní filmové školy připravili prostor pro to, aby si každý, kdo do Uherského Hradiště přijede, mohl užít filmové projekce bezpečně a podle svého uvážení.

„V okamžiku, kdy člověk ví, že je v pořádku, venku je 30 stupňů nebo v sále dokonce 40, a on nemůže dýchat, tak laskavost k sobě samému – a také láska k sobě samému – musí být výš než dogma,“ sdělila novinářům s tím, že organizátoři nehodlají „svítit lidem do obličeje a nasazovat jim roušky“, protože by to podle Korené bylo naprosté popření svobodné společnosti.

Druhá tisková konference v Press centru. Vlevo ředitelka Letní filmové školy Radka Korená | Foto: Kata Opuntia | Zdroj: Letní filmová škola Uherské Hradiště

Korená v tom vidí paralelu k situaci v Polsku a atmosféře strachu, frustrace a úzkostí, která vede pouze k sebeobranným akcím a dalším útokům. Podobná nálada se podle ní i kvůli koronaviru začíná šířit v tuzemsku.

„Když se takto začnou lidé chovat k sobě navzájem, vzniká agresivita a obrovský strach, že mě ten druhý něčím ohrozí. Svým postojem. Tím, že je jiný. Že má jinou potřebu. A pak už stačí jen malinko k tomu, abych vytáhla nůž nebo pistoli a střelila proti někomu,“ pokračovala ředitelka přehlídky.

„Tohle v naší vyspělé společnosti, která už by měla se svou historií válek a válečných konfliktů být přeci nad tím. Říct si, božínku, takhle to přeci nechceme. Potřebujeme žít v mírumilovné společnosti, tak pojďme najít cestu, jak toho dosáhnout,“ vyzvala Korená s dodatkem, že vyjadřuje podporu všem, co potřebují podpořit ve své svobodě, zodpovědnosti a toleranci.

Solidaritu s polskou LGBTQ komunitou, která se v posledních měsících potýká s vlnou nenávistných projevů, násilných akcí a hromadným zatýkáním během protestů, vyjádřili účastníci Filmovky také symbolickým shromážděním před kinem Hvězda.

Made in Poland

Na úvod Korené pak navázal dramaturg Letní filmové školy Petr Vlček s informacemi o tom, jaké polské snímky si mohou diváci v Uherském Hradišti letos vychutnat. „Asi je načase si ukázat Polsko z té lepší stránky, nejen jako zemi plnou nenávisti vůči jiným, ale jako zemi kulturní a s velkou filmovou tradicí,“ řekl novinářům.

„Vycházeli jsme z premisy, že Poláci mají rádi český film, ale polský film v Čechách není tak populární. Samozřejmě na festivalech diváci na filmy chodí a zjišťují, že opravdu polská kinematografie má v současnosti co nabídnout.“

Boj se sousedkou, narušený večírek i psychohoror z Moravy. Na Filmovce se představily očekávané debuty Číst článek

V rámci projektu Made in Poland, na kterém spolupracuje Asociace českých filmových klubů (pořadatel uherskohradišťské přehlídky) spolu s polským sdružením Kino na hranici, se dostanou nové polské filmy k divákům, kteří se na festivaly nedostanou.

Tím bude na konci září i snímek Corpus Christi, který byl nominovaný na cenu americké filmové akademie za nejlepší zahraniční film loňského roku.

„Film se zabývá rolí jedince v církvi a obecnými křesťanskými principy, jako je láska k bližnímu, sounáležitost, porozumění, odpuštění. Byť je postaven na docela absurdní zápletce a obsahuje některé drsné a naturalistické scény, jeho poselství je velmi smířlivé, velmi láskyplné,“ představil snímek dramaturg Jan Jílek.

Hlavním hrdinou dramatu podle skutečné události je dvacetiletý Daniel, který se po absolvování nápravného zařízení pro mladistvé stává díky náhodě a lži knězem v malém městě. „Začne komunitě pomáhat a působit opravdu jako pastýř, který se chová k lidem v rámci základních křesťanských hodnot,“ popsal Jílek.