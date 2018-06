Středoškolská láska a písničky, na které tančí celé generace. Pomáda slaví 40 let

Dívčí idol Danny v podání Johna Travolty se po prázdninách vrací na svoji střední školu a chlubí se letní láskou.

A Olivia Newton-John neboli studentka Sandy, která na stejnou školu přichází jako nová, má úplně stejný zážitek. Jen ho každý vypráví trochu jinak.

Americký muzikál natočil v roce 1978 režisér Randal Kleiser. I čtyřicet let od vstupu do kin je to příběh, který inspiruje školní představení i profesionální divadelníky.

Jedním z úspěšných představitelů svůdce Dannyho byl v pražském divadle Kalich Jan Kříž. Za svůj výkon dostal před šesti lety cenu Thálie.

Jak před pár lety vzpomínal, příprava na roli nebyla jednoduchá - i proto, že všichni mají srovnání s Travoltou.

„Když jsme ten muzikál připravovali, tak jsem se na něj díval a uvědomil jsem si, že ho moc dobře neznám. Znal jsem sice klíčové scény, ale podrobně jsem si ho moc nevybavoval. Najednou jsem zíral, jaké má Travolta taneční pohyby, jaké má vlasy. Ta role je od něj neuvěřitelné odehraná," řekl tehdy Kříž Radiožurnál.

Muzikál Pomáda uvede divadlo Kalich v obnovené premiéře letos na podzim.