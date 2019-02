Hit 80. let končí, v Paříži se zavírá poslední pornokino. ‚Lidé nemají důvod tam chodit,‘ říká publicista

Poslední pornografické kino v Paříží končí. 75letý manažer Maurice Laroche prohlásil, že kvůli nezájmu publika a také dostupnosti pornografie nebo lechtivých filmů online. Éra pornografických kin zažívala největší boom v 80. letech. „V té době se uvolnila morálka tak, že se lidé vůbec odvážili veřejně chodit do kin, kde se pornografie promítá,“ říká v rozhovoru pro Český rozhlas Plus filmový kritik a publicista František Fuka. Paříž 14:00 27. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslední kino v Paříži Beverley zavírá. | Zdroj: Profimedia

Zpráva o konci kina Beverley se objevila v médiích už v roce 2017. Bylo podle vás pornokino v dnešní době spíš už jen kuriozitou?

Podle mě ano. Protože myslím, že v naprosté většině rozvinutých zemí - to znamená v těch, ve kterých existují pornokina - většina lidí má internet a může se na porno dívat, kdy chce a zadarmo. Takže možná pro pár velmi specifických diváků, kteří se rádi chodí do společnosti dívat na to porno.

Vstanu z popela, nebo ať shořím. FéniXXX, syrový pohled za kulisy pornoprůmyslu v Rumunsku Číst článek

Co vlastně nabízela ta pornokina v době svého boomu v 80. letech?

Já teda musím říct, že jsem v pornokině osobně nikdy nebyl.

Určitě jste si o tom minimálně četl. Jste filmový kritik.

Logicky bych si vyvodil, že pornografie jaksi budila zájem převážně u mužského publika. A v těch 80. letech nebo na konci 70. se konečně uvolnila morálka takovým způsobem, že se lidé vůbec odvážili veřejně chodit do kin, kde se pornografie promítá. To mi sedí k té tehdejší sexuálně uvolněnější době a podobně ten vývoj pokračuje. A stejně tak chápu, že dneska naprostá většina těch potenciálních zákazníků pornokin nemá vlastně důvod tam chodit.

Bavíme se o Francii, ale kde měla pornokina největší úspěch?

Já si myslím, že rozhodně Spojené státy, v těch méně prudérních částech, a samozřejmě v Evropě, Francie, Holandsko. Prostě ty uvolněnější státy.

V souvislosti s rozšířením pornografie se mluví o technologických proměnách. Ostatně i vy jste mluvil o tom, že dnes je vše na internetu. Ale měla erotická videa vliv na vývoj techniky?

To bych si neodvážil tvrdit. Teď mě nenapadá, jaká technická záležitost by prodělala pokrok specificky kvůli pornokinům… Ačkoli porno producenti museli řešit v nedávné době, když se začala natáčet full HD videa, že už se porno herci nedali dost dobře namaskovat a na tom vysoce kvalitním obraze už byly vidět nedokonalosti kůže a to byl pro ně problém.

Spíše mám na mysli, že to šíření je asi jednodušší než v 80. letech, kdy se pašovaly VHS kazety z NDR.

Samozřejmě dnešní on-line distribuce je nesrovnatelná. Když si člověk kupoval VHS porno kazetu, tak se při tom jistě styděl mnohem víc, než když se podívá někde v klidu schovaný doma na internetovou stránku.